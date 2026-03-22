El vídeo del accidente de motos en el polígono de Onzonilla que dejó a dos jóvenes heridos

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Diario de León publicaba la tarde del pasado sábado un accidente entre motos que había terminado con un joven de 17 y otro de 19 heridos.

Según testigos, y los propios vecinos y empresarios de la zona, es "habitual" que se celebren este tipo de eventos a modo de carreras ilegales, principalmente los viernes por la noche.

Los hechos se produjeron a las 00.50 horas, en la calle 3 del Polígono, cuando ambos conductores exhibían sus "caballitos" con la moto.

Los dos heridos se encontraban conscientes en el momento de la intervención, aunque uno de ellos terminó con la pierna abierta y el otro también con heridas en la misma zona.