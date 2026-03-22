El Antruejo de Velilla trinfa en ViboMask

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Asociación Toros y Guirrios de Velilla de la Reina estuvo presente este domingo en la undécima edición de ViboMask, la mascarada ibérica celebrada en Orense. El colectivo leonés formó parte del desfile celebrado en la mañana dominical en Vilariño, donde cerca de un centenar de máscaras procedentes de distintos puntos de España y Portugal se dieron cita en uno de los actos centrales del programa. La presencia de los Toros y Guirrios permitió acercar al público gallego una de las tradiciones más singulares del sur de León, vinculada al ciclo festivo invernal.