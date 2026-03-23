Izquierda Unida condena "la brutal agresión transfóbica" de La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Izquierda Unida ha expresado su "más firme condena ante la brutal agresión sufrida este fin de semana en La Bañeza por una mujer trans, víctima de un ataque violento, vejatorio y claramente motivado por el odio hacia su identidad de género".

Según ha señalado la formación en un comunicado, "los hechos relatados por la víctima son de una gravedad extrema, tales como, insultos transfóbicos, acoso continuado y una agresión física en grupo que ha derivado en diversas lesiones, incluyendo una intervención médica de urgencia para preservar su integridad ocular", lo que IU considera "un episodio que no puede calificarse de otro modo que como un delito de odio".

Añade en el escrito que "resulta intolerable que, en pleno 2026, una persona sea atacada por el simple hecho de ser quien es. Este tipo de violencia no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de discursos que alimentan la intolerancia, el señalamiento y la deshumanización de las personas trans".

Ley autonómica

En este sentido, asegura que "en este contexto, resulta especialmente preocupante que Castilla y León continúe sin contar con una ley autonómica integral que garantice de forma específica los derechos de las personas trans, así como con políticas públicas suficientemente desarrolladas en materia de prevención, sensibilización y protección. Esta carencia normativa y de acción institucional contribuye a perpetuar situaciones de desprotección y a debilitar los mecanismos necesarios para combatir eficazmente la discriminación y la violencia".

Desde Izquierda Unida han querido trasladar "toda nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la víctima" y exigen "una investigación exhaustiva de los hechos, la identificación de las personas agresoras y la depuración de todas las responsabilidades con la máxima contundencia judicial". Asimismo, reclaman a las administraciones públicas "que refuercen las políticas de protección frente a los delitos de odio y que garanticen espacios seguros para todas las personas, al tiempo que denunciamos el clima social que permite que estas agresiones ocurran, alimentado por discursos reaccionarios que cuestionan derechos fundamentales".

Para Izquierda Unida "defender los derechos de las personas trans es defender la democracia. No hay libertad real si una parte de la sociedad vive con miedo".

IU hace "un llamamiento a la movilización social y al compromiso colectivo para erradicar el odio y garantizar una convivencia basada en el respeto, la igualdad y la dignidad de todas las personas".