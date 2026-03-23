La Asociación de premiados de Villamanín cierra el registro de papeletas y activa la fase final para el cobro del premio

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Tras el cierre definitivo del plazo de registro el pasado 22 de marzo a las 24:00 horas, la Asociación ha dado por concluida la fase administrativa de recuento y validación de participaciones. Los datos finales confirman que, de las 450 papeletas vendidas originalmente, un total de 447 han sido registradas correctamente dentro del sistema. De estas, la gran mayoría ha aceptado los términos del convenio, mientras que únicamente seis titulares han manifestado su rechazo al mismo.

Una de las consecuencias directas de este cierre es la redistribución del importe correspondiente a las tres papeletas que no fueron registradas a tiempo. Según ha informado la organización, este saldo sobrante se repartirá entre el total de las participaciones inscritas, lo que supondrá un beneficio extra de aproximadamente 396 euros adicionales para cada premiado. Para garantizar la máxima transparencia jurídica, durante la mañana de hoy se ha procedido a levantar acta notarial con el listado definitivo de los beneficiarios.

El proceso de pago se centralizará en la oficina de la entidad ABANCA situada en la plaza Cortes Leonesas número 3. Los premiados deberán acudir de forma presencial portando obligatoriamente su DNI y la papeleta original que fue registrada en la plataforma. La gestión de las citas correrá a cargo del despacho de abogados Gómez Gallardo, quienes contactarán directamente con cada interesado para asignar un día y hora específicos, con el objetivo de evitar aglomeraciones y agilizar el trámite.

La organización ha hecho especial hincapié en la seguridad de los usuarios, recordando que no es necesario facilitar ningún dato personal ni bancario por teléfono, ya que el despacho jurídico ya dispone de toda la información necesaria para la identificación. En este tramo final, la Asociación ha querido agradecer públicamente la colaboración de la Cátedra de Derecho Financiero de la Universidad de León y de la empresa tecnológica ZeLeon por el soporte prestado durante este complejo proceso que califican tanto de reto jurídico como humano.