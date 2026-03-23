Investigada una mujer por agredir a personal sanitario en un Consultorio Médico de Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado 17 de marzo de 2026, se procede por parte del Puesto de Valencia de Don Juan, a la investigación de una mujer, por supuesto delito de atentado a la Autoridad, consistente en una agresión al personal médico del Centro de Salud de Valencia de Don Juan (León).

Los hechos se retrotraen a la tarde del día 11 de marzo, cuando la investigada, supuestamente, agrede a la médico que prestaba sus servicios en el Centro de Salud de Valencia de Don Juan, al no estar de acuerdo la misma con la atención recibida, y golpear a la doctora en el antebrazo, causándola lesiones leves, siendo testigo de dicha agresión un enfermero que la acompañaba, quien pasó aviso a la Guardia Civil, acudiendo al lugar Patrulla el Puesto de Valencia de Don Juan, la cual procede a su identificación y posterior investigación por los hechos descritos.

Las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia

Este tipo de actuaciones vienen siendo impulsadas por la Comandancia de la Guardia Civil de León, dentro del Plan Integral de protección a profesionales de la salud.