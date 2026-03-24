El programa Cultiva busca el relevo en el campo leonés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, visitó la explotación agraria EcoCarreCea, donde se desarrolla una estancia formativa enmarcada en el Programa Cultiva. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, busca facilitar la formación práctica de jóvenes agricultores y ganaderos mediante estancias en explotaciones modelo de todo el país.

Durante la visita, Alaiz Moretón destacó la importancia de este programa como herramienta clave para garantizar el relevo generacional en el campo, permitiendo a los jóvenes adquirir conocimientos en áreas fundamentales como la gestión agraria, el uso eficiente de recursos, la digitalización o la comercialización directa. En este sentido, puso en valor el papel de EcoCarreCea como ejemplo de explotación ecológica innovadora y sostenible.

La provincia de León consolida su protagonismo dentro del programa con una red cada vez más amplia de explotaciones modelo, que abarcan sectores como la agricultura ecológica, la viticultura, la ganadería extensiva y la apicultura. Estas iniciativas están coordinadas por entidades como la Fundación San Isidro Micas, ASAJA y COAG, que contribuyen a ampliar las oportunidades formativas en el medio rural.

En total, 54 alumnos participarán en estas estancias en diferentes puntos de la provincia, donde podrán conocer de primera mano modelos productivos innovadores y sostenibles. Además, el programa ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, superando los 200 participantes en su última edición y ampliando su alcance con nuevas explotaciones y mejoras en el acceso.