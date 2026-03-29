Los recortes en los fitosanitarios atenazan a los cultivos menores

Publicado por A. Gil / Agencias León Creado: Actualizado:

Sirven para luchar contra plagas y enfermedades en el campo y su utilización no ha hecho más que mermar como consecuencia de las restricciones a su uso. Son las llamadas materias activas (también conocidas a veces como fitosanitarios, aunque no son exactamente lo mismo) y hacen frente a las enfermedades y las plagas que suponen un problema para la gran mayoría de los cultivadores. En los últimos años han desaparecido alredededor de 700 materias activas en toda Europa que apenas han tenido relevo, lo que constituye una nueva afrenta para el campo. Este fue uno de los temas que se trató en la reunión telemática celebrada hace unas semanas del Grupo de Trabajo Lúpulo del Copa Cogeca, la agrupación europea de asociaciones y cooperativas que mantuvo este encuentro anual en el que se aborda la actualidad de los lupuleros.

Esta realidad de escasez de materias activas supone un problema para la gran mayoría de los cultivos, pero es especialmente daniña para los menores como el lúpulo, uno de los abanderados por tradición en la provincia y también porque aquí se cultiva alrededor del 90% del lúpulo nacional.

El presidente de Asaja León, Arsenio García, fue uno de los asistentes a la reunión, en la que se trató otra de las realidades que afecta al lúpulo: Alemania y Estados Unidos, que son los grandes productores mundiales de este cultivo con el 70% del mercado global, tampoco atraviesan un buen momento. En este sentido, en el encuentro del Copa Cogeca se expuso que «la regulación de materias activas se está llevando a cabo en todos los sitios», según asegura Arsenio García, quien explica que desde 2019 no se han presentado materias activas nuevas. «Se retiran las que había, pero no se ofrecen alternativas», argumenta. Las casas comerciales, tal y como señala el presidente de Asaja en la provincia, investigan con nuevos productos pero no van más allá porque después no pasan las restricciones europeas. Esto afecta de forma directa a los problemas que afronta el lúpulo en los últimos años en cuanto a enfermedades: oídio, mildiu, araña roja o pulgón.

Arsenio García pide «que se exija lo mismo a todos» y que «cuando se incorpore una materia activa nueva que sea menos contaminante primero hay que saber si funciona antes de eliminar la anterior» porque «cada vez tenemos menos materias activas en todos los cultivos».

Zona única

Para amortiguar el problema en la medida de lo posible, el Copa Cogeca también puso sobre la mesa actuar a nivel de autorizaciones para uso de productos para que lo que ahora son tres zonas diferenciadas en Europa, cada una con sus normas y restricciones, se unifiquen en una sola. De esta forma, España que cuenta con sus propios controles, formaría parte de un único grupo, lo que permitiría que un producto que pueda usarse en un país puede ser utilizado también en el resto. «Hemos pedido que se unifique Europa en una sola zona, sobre todo para los cultivos menores», explican desde Asaja León.

«En el caso del lúpulo el problema no es mejor porque hay que añadir que se encuentra inmerso en plena reconversión varietal y no sabemos cuál va a ser su futuro», añade García. A este respecto, muestra su descontento: «No puede ser que un cultivo se cambie así». Mientras que en el resto de Europa y en Estados Unidos se han arrancado ya variedades, no ocurre lo mismo en España «porque ni la situación es la misma ni la comercializadora tampoco».