Reinventar la farmacia rural

Publicado por Vanessa Araujo Redactora de Provincia Caboalles De Abajo Creado: Actualizado:

Cambiar del medio urbano al mundo rural es un gran paso que conlleva un periodo de adaptación. Más cuando la idea es montar un negocio en un pueblo, aunque con una visión adaptada al mundo urbano. Un ejemplo de esto es María José Salgado Verano, propietaria de la farmacia de Caboalles de Abajo, que a pesar de ser una farmacia de pueblo se ha adaptado a los nuevos tiempos y ofrece cualquier producto, tanto de farmacia como de parafarmacia, que se puede uno encontrar en farmacias de ciudad.

Esta empresaria, natural de Caboalles de Abajo, estuvo hasta los 13 años en Laciana y luego se fue a estudiar a León, para después seguir sus estudios en Salamanca. «Farmacia lo tuve claro el último año, aunque me gustaba ser farmacéutica», destaca María José mientras recuerda que las practicas las hizo en la farmacia de la pedanía lacianiega de Villaseca, si bien su vida laboral la llevó a Asturias, donde trabajo «en la oficina de farmacia y después en la distribución farmaceútica». Tras casi 20 años en el mundo laboral, viendo otro sector y conociendo la farmacia desde otro punto de vista, «que es lo que me da amplitud de miras», María José tuvo un problema de salud y en ese momento vio «que casualmente que se vendía la farmacia de Caboalles». Fue entonces cuando se puso en contacto con la titular de esa farmacia y llegaron a un acuerdo para, en el año 2018 hacerse cargo de esa farmacia. Así, «me volví al pueblo después de 33 años». A pesar del tiempo transcurrido, María José Salgado se adaptó a la perfección «porque era mi pueblo», pese a que no es un pueblo grande y la ciudad más cercana es Ponferrada, que se encuentra a más de 60 kilómetros. Sin olvidar que, en ese momento, ella volvía a sus raíces con sus padres, pero dejaba en Asturias la familia que ella había construido, su marido y su hijo. »Lo consensué con ellos y me apoyaron en todo, como en todos los cambios que hice», asegura.

Tras empezar con esta farmacia, con el paso del tiempo María José decidió cambiar de ubicación y dejar ese antiguo establecimiento para situarse en otro local, muy cerca del anterior pero más amplio. «He querido hace mi cambio y no adaptarme a una farmacia analógica», explica esta evcina de Caboalles. Y es que, en esta farmacia no sólo encuentras medicamentos como en cualquier establecimiento de estas características, sino que también está lleno de otros productos innovadores, a lo que hay que añadir que cuenta con servicio de dermatólogo, nutricionista y capilar, así como el de analíticas.

Un gran cambio el de María José que ella ha realizado poco a poco. Según explica esta lacianiega, «primero observas, sabiendo dónde estás, pero tienes que saber también dónde tú puedes llegar». La comarca de Laciana no es una zona en expansión, sin embargo esta farmacéutica ha sabido llegar más allá y traspasar fronteras gracias al impulso de las redes sociales. «Trabajo mucho en la web, en las redes, teniendo en cuenta que tengo dos farmacias: la física y la digital», argumenta. La primera, le da a esta empresaria cercanía con el cliente, estar mano a mano con el vecino; mientras que la segunda le da apertura a los productos, además de poder ofrecerlos en cualquier lugar. Y es que «la gente compra mucho online» y un ejemplo es que «en un pueblo con solo dos habitantes la venta online también llega».

Dentro de las redes sociales, María José tiene claro que «dan muchísima visibilidad» y de forma general «he tenido muy buena acogida», explicando que para ella es una motivación «llegar al público, que vean tu consejo, tu manera de hablar». Teniendo en cuenta que las redes sociales han llegado hace relativamente poco tiempo, ella recuerda que «hace 16 años no tenía ni whatsapp». Sin embargo, desde hace seis, cuando se trasladó al nuevo local, tuvo claro que «iba a darle otro giro».

Una nueva forma de comunicar y ofertar el producto que María José lleva haciendolo desde hace unos cuatro años y que por ahora le da mostrado que su público está entre los 45 y los 65 años. Una farmaceutica que tiene claro que su futuro irá donde «la farmacia vaya», con las canales que tenga al alcance y conjugando los dos tipos de farmacia.