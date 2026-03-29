Comienza la nueva temporada en el camping Don Suero de Hospital

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El camping Don Suero de Hospital de Órbigo ha dado el pistoletazo de salida a la nueva temporada. La llegada de la primavera y la subida de las tempoeraturas han motivado que estas instalaciones, que constituyen el camping más antiguo de la provincia leonesa, abran sus puertas coincidiento también con la temporada de Semana Santa.

El Ayuntamiento de Hospital de Órbigo ha querido agradecer la labor del personal de mantenimiento municipal, así como a la plantilla del Don Suero, la labor realizada para la apertura, así como a los campistas «por confiar en nosotros».

El 23 de enero de 1964 se otorgó la autorización para la instalación del primer camping de la provincia de León: el camping Don Suero de Quiñones de Hospital de Órbigo. Desde entonces, el camping CT-LE-01, ubicado en las inmediaciones del río Órbigo, junto al campo de fútbol y la piscina, no ha dejado de ser pionero, de crecer y mejorar en servicio con el fin de ofrecer a los visitantes unos servicios de calidad.

De hecho, ya ha cumplido medio siglo de reorrido y ahora cuenta con 700 plazas distribuidas en 10.500 metros cuadrados.