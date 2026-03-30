APA León alerta por una oleada de robos de perros de caza en diversas localidades de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una preocupante serie de robos de perros pertenecientes a razas de caza ha puesto en estado de máxima alerta a los vecinos de varios pueblos de la provincia de León. Según las denuncias que han comenzado a circular a través de redes sociales y colectivos animalistas, los delincuentes no se limitan a hurtos por descuido en espacios públicos, sino que están entrando directamente en propiedades privadas. Los informes indican que los responsables actúan con total impunidad tanto a plena luz del día como durante la noche, utilizando alicates de corte y otras herramientas para sabotear verjas y cerramientos de seguridad.

El destino de los animales sustraídos es incierto y ha generado una gran angustia entre los propietarios. Mientras que en algunos casos no se ha vuelto a tener noticias de los canes, en otros los animales han aparecido abandonados o localizados en la vecina provincia de Zamora, lo que sugiere un patrón de desplazamiento geográfico por parte de las bandas implicadas. Esta situación ha llevado a las asociaciones locales, como la cuenta de apoyo a los animales de León mencionada en la alerta, a pedir a los ciudadanos que no subestimen el peligro y refuercen la vigilancia sobre sus mascotas.

Ante esta amenaza, se ha emitido una serie de recomendaciones urgentes para todos los dueños de perros en la zona. Es fundamental mantener a los animales bajo supervisión constante y asegurar que las instalaciones donde pernoctan sean lo más robustas posible. Asimismo, se recuerda la importancia crítica de que todos los ejemplares estén correctamente identificados con su microchip legal, lo que facilita enormemente la recuperación en caso de hallazgo. La colaboración ciudadana y la difusión de estos avisos se consideran herramientas clave para prevenir nuevos incidentes y proteger el bienestar de los animales en la región.