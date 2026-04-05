Investigadores identifican 14 lagares de cera en Castilla y León, Asturias y Galicia

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Un equipo de investigadores ha identificado catorce lagares tradicionales de prensa de cera de abeja en el noroeste de la península ibérica, en el primer estudio exhaustivo que se realiza sobre estas singulares infraestructuras ligadas a la apicultura tradicional, un patrimonio material e inmaterial "único en Europa" y en serio riesgo de desaparición.

La investigación, recogida por EFE y publicada en la revista 'Estudios Rurales y del Patrimonio Histórico (ERPH'), ha sido desarrollada por Damián Copena y María A. Ferreira, de la Universidad de Santiago de Compostela, y por el ingeniero industrial Diego Copena.

El trabajo combina revisión documental y un prolongado proceso de trabajo de campo iniciado en 2010, en el que los autores han recorrido zonas rurales de Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal para localizar y caracterizar los restos de esta antigua industria apícola cerera.

El estudio documenta seis lagares en Galicia, cinco en Castilla y León, uno en Asturias y dos en la región norte de Portugal.

En Castilla y León, el estudio confirma la existencia de cuatro lagares de gran tamaño en la comarca zamorana de Sanabria y la Carballeda, y otro más en la provincia de León.

Destaca el lagar de Robledo (Puebla de Sanabria), actualmente restaurado y visitable gracias al trabajo impulsado desde el Parque Natural del Lago de Sanabria.

También se conservan en Zamora dos lagares en Sagallos (Manzanal de Arriba), uno de ellos vinculado al actual Centro de Interpretación de la Miel y todavía asociado a una empresa familiar que continúa trabajando la cera con tecnología moderna.

Otros restos relevantes se localizan en Villasumil, en el Valle de los Ancares leoneses, y en El Cachorrero, en Tineo (Asturias), algunos en estado avanzado de deterioro.

En el caso de Cional, también en la provincia de Zamora, que llegó a tener cinco lagares en el siglo XIX según el diccionario de Madoz, ilustra el riesgo de desaparición: ninguno permanece ya en su ubicación original y solo se conserva un ejemplar trasladado al Museo de la Miel de Lanjarón (Granada).

En Galicia los lagares se sitúan tres de ellos en Pontevedra, en O Covelo y Forcarei; y otros tantos en Lugo, en O Inicio, Sober y O Valadouro; y en la Región Norte de Portugal en Bragança y Porto.

Infraestructuras singulares y de alto valor histórico

Los lagares de prensa de viga eran instalaciones de gran tamaño destinadas al prensado de la cera, un proceso clave en la apicultura fijista anterior a las colmenas móviles. Estas construcciones, con vigas que alcanzan los ocho metros de longitud en los casos más grandes, incluían calderas, sistemas de decantación en pilas de piedra y espacios de enfriamiento para obtener bloques de cera.

Además, el estudio también documenta blanqueadores de cera, infraestructuras al aire libre construidas con grandes losas de piedra usadas para blanquear la cera y aumentar su valor comercial. Aunque se han conservado sobre todo en Galicia, los investigadores subrayan que formaban parte del mismo ciclo económico presente también en Castilla y León.

Los autores señalan que no existe constancia de conjuntos similares conservados fuera de la península ibérica, lo que confiere al patrimonio apícola del noroeste un carácter excepcional.

El trabajo alerta de que una parte significativa de los lagares identificados se encuentra en mal estado, sin protección administrativa y amenazados por el abandono rural o por la reutilización de sus piedras en otras construcciones.

Aun así destacan algunas iniciativas de conservación consideradas buenas prácticas, como la restauración del lagar de Paraños en Galicia, la creación de rutas interpretativas en Pontevedra o la recuperación del lagar de Felgueiras en Portugal.

En Castilla y León, subrayan la puesta en valor del lagar de Robledo y la protección del lagar de Sagallos como parte de un proyecto de divulgación apícola.

Los investigadores reclaman que administraciones, universidades y asociaciones apícolas impulsen un inventario completo y medidas de protección, ante la posibilidad de que existan aún restos no documentados. Su desaparición, advierten, supondría la pérdida de uno de los patrimonios rurales más singulares del sur de Europa.