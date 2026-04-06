Montañas del Teleno convoca ayudas para ferias y eventos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Montañas del Teleno ha abierto la convocatoria de ayudas destinadas a apoyar ferias, certámenes y otros eventos consolidados que se celebren durante 2026 en su ámbito territorial. La iniciativa, financiada con fondos propios de la asociación, busca fomentar el desarrollo local, la animación sociocultural y la atracción turística basada en los recursos y tradiciones del territorio.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los ayuntamientos y juntas vecinales miembros de pleno derecho de la asociación, así como asociaciones sin ánimo de lucro domiciliadas en los mismos.