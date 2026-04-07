San Isidro y Leitariegos arrojan 3,8 M€ de déficit pese a duplicar los ingresos

Las estaciones de esquí gestionadas por la Diputación de León, Estación de San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, han cerrado la temporada 2025-2026 con una notable recuperación en ingresos y afluencia de visitantes, consolidando un cambio de tendencia respecto a la campaña anterior. Sin embargo, pese a esta evolución positiva, el elevado coste estructural de ambas instalaciones mantiene el balance económico global en cifras negativas.

Según fuentes de la institución provincial, las dos estaciones han alcanzado unos ingresos de 3,6 millones de euros, prácticamente el doble de los 1,9 millones registrados en la temporada 2024-2025. La estación de San Isidro concentró la mayor parte de la facturación con 2.984.943 euros, frente a los 1.746.254 euros del ejercicio previo, mientras que Valle Laciana-Leitariegos protagonizó el mayor crecimiento proporcional al pasar de 196.895 a 672.449 euros, impulsada por una campaña mucho más larga y estable.

Pese a estos indicadores positivos, el análisis económico refleja que los gastos siguen superando ampliamente a los ingresos. Según el presupuesto de la Diputación de León para 2025 consultados por este periódico, San Isidro afrontó unos costes de 4.834.058 euros, con el personal como principal partida (más de 2,5 millones), seguido de los gastos corrientes y un significativo coste energético cercano a los 700.000 euros. En el caso de Leitariegos, el gasto total ascendió a 2.565.527 euros, con una estructura similar, aunque a menor escala.

De este modo, el balance global de ambas estaciones arroja un déficit cercano a los 3,8 millones de euros. San Isidro cerraría la campaña con unas pérdidas en torno a 1,85 millones, mientras que Leitariegos presentaría un resultado negativo muy similar, cercano a los 1,9 millones, lo que pone de manifiesto la dificultad de alcanzar el equilibrio económico incluso en temporadas favorables.

El incremento de ingresos de esta temporada se sustenta en un fuerte repunte de usuarios. Las estaciones leonesas recibieron un total de 184.709 visitantes, lo que supone un aumento del 85% respecto a la temporada anterior, cuando apenas se alcanzaron los 100.000. San Isidro registró 143.020 esquiadores, frente a los 88.146 del año pasado, mientras que Leitariegos triplicó su afluencia hasta los 41.689 visitantes, muy por encima de los 11.441 contabilizados en la campaña precedente.

En el caso de San Isidro, la temporada arrancó el 5 de diciembre y se prolongó durante 96 días, gracias en parte a la nieve artificial, que volvió a desempeñar un papel fundamental para garantizar la actividad, permitiendo mantener operativas pistas clave como La Travesía o las Cintas de Cebolledo, en una temporada en la que la nieve natural apenas alcanzó los 80 centímetros, muy por debajo de la media histórica. Este esfuerzo se tradujo también en un notable incremento en la venta de forfaits, que se duplicaron hasta alcanzar los 107.898, con especial crecimiento en modalidades como los pases de 4 horas o el denominado Día del Esquiador.

Por su parte, Valle Laciana-Leitariegos inició la temporada el 21 de diciembre y logró mantenerse abierta durante 98 días, una cifra muy superior a los 26 del año anterior. La estación registró un total de 41.689 visitantes, con una media de 4,45 kilómetros esquiables y un máximo de 6,84 kilómetros, con espesores que oscilaron entre los 10 y los 140 centímetros de nieve. En total, se vendieron 24.650 forfaits de uno o dos días, además de 3.704 pases de 4 horas y 382 abonos anuales.