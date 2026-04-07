Buscan en León a un cazador de Oviedo desaparecido en San Isidro

La Guardia Civil mantiene activo un operativo de búsqueda en el entorno del puerto de San Isidro, en la provincia de León, para localizar a un hombre de 52 años, vecino de Oviedo, que desapareció tras salir de caza y no regresar a su domicilio.

Según informa El Comercio, el vehículo del desaparecido ha sido hallado en las inmediaciones de la estación de esquí de San Isidro, lo que ha permitido acotar la zona en la que se concentran ahora los trabajos de rastreo.

La búsqueda se puso en marcha en la tarde de ayer, después de que su esposa denunciara la desaparición en la Comisaría de la Policía Nacional de Oviedo. A partir de ese momento, las gestiones realizadas por las fuerzas de seguridad condujeron hasta la localización del coche en el puerto, punto clave del dispositivo.

En el operativo participan medios aéreos, como el helicóptero de la Guardia Civil, además de agentes de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) tanto de Asturias como de León, y efectivos de Seguridad Ciudadana. Las labores continúan centradas en la zona con la esperanza de encontrar al desaparecido lo antes posible.