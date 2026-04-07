«León: tradición y relato» une pintura y foto en La Bañeza

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l Centro Cultural de las Tierras Bañezanas acoge la exposición “León: tradición y relato”, una propuesta artística conjunta del pintor Francisco Mínguez y la fotógrafa Irene del Canto que podrá visitarse hasta el próximo 30 de abril, en horario de 16:00 a 21:00 horas. Además, los miércoles de 18:00 a 19:00 horas, el propio Mínguez estará presente para ofrecer visitas guiadas en las que explicará los detalles de la muestra.

La inauguración tuvo lugar este lunes y contó con la presencia de la concejal de Cultura, Silvia Cubria, quien destacó la importancia de esta iniciativa dentro de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento. En este sentido, subrayó que la exposición se enmarca en la línea de trabajo municipal orientada a apoyar la creación artística, especialmente la de autores vinculados a la tierra y a la provincia de León, con el objetivo de fomentar la dinamización social y económica, así como respaldar cualquier manifestación cultural, en este caso dentro de las artes pictóricas.

Cubría incidió también en que esta propuesta evidencia la diversidad cultural promovida por el Ayuntamiento, ofreciendo alternativas de ocio y tiempo libre que contribuyen al desarrollo personal de la ciudadanía. Asimismo, valoró la calidad de la muestra, señalando que se trata de una interesante representación de la cultura leonesa, con una técnica pictórica y fotográfica muy cuidada. Destacó especialmente el tratamiento de las imágenes, que apenas cuentan con retoques tecnológicos y apuestan por una iluminación precisa. La exposición reúne un total de 25 obras pictóricas —principalmente óleos, con presencia de algún acrílico— y 12 fotografías.

Por su parte, Irene del Canto explicó que su intención ha sido trasladar a la sala aspectos vinculados a las costumbres y tradiciones, especialmente el folclore leonés, centrando su trabajo en la esfera íntima, el ambiente cotidiano y la figura de la mujer. Su propuesta establece un diálogo con la pintura: mientras esta busca la precisión en la representación del paisaje, la fotografía adopta un enfoque más cercano a lo pictórico, jugando con la “imprecisión” y el tratamiento artístico. Las 12 fotografías, de carácter figurativo, presentan mujeres sin rostro, con la intención de que puedan representar a cualquier mujer, rindiendo homenaje a su papel tradicional en el ámbito doméstico. A través de los objetos, se construye un relato simbólico que invita al espectador a descubrir historias y personajes implícitos en cada imagen.

Francisco Mínguez, por su parte, agradeció al Ayuntamiento el interés y el esfuerzo realizado para hacer posible esta exposición, así como la oportunidad de compartir espacio con Irene del Canto. Su aportación está compuesta por 25 óleos organizados en cuatro bloques temáticos: carnavales, la festividad de San Froilán, escenas tradicionales y paisajes emblemáticos de la provincia, como el Puente de San Marcos o la localidad de Castrillo de los Polvazares. Todas las obras giran en torno a una misma inspiración: León. El artista expresó además su intención de seguir ampliando su trabajo sobre la provincia, incluyendo en el futuro una obra dedicada a La Bañeza, y confió en que esta exposición conjunta tenga una buena acogida entre el público.