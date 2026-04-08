Antiguos alumnos Palotinos celebran una convivencia

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La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de los Palotinos en Castrillo de San Pelayo, en Veguellina de Órbigo, celebró el Sábado Santo una jornada de convivencia durante la que también tuvo lugar su asamblea anual. Una cita que contó con la asistencia de socios no solo de León, sino también de Vitoria, Madrid y Asturias. El centro permaneció abierto desde mediados de los años 50 hasta los 90 y por sus aulas pasaron unos dos mil alumnos. En esta ocasión se eligió también a la nueva junta directiva. La jornada estuvo marcada por el recuerdo hacia la figura del recientemente fallecido Gaspar Vega y en ella se acordó mantener la cooperación internacional en proyectos Palotinos.