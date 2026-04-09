"Macabro hallazgo" en el Canal de Arriola: una quincena de animales muertos en el salto de Paradilla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) y la Asociación Protectora de Animales Sacrificio Cero León denuncia en el Miteco, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), el servicio territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el Seprona de León, "el macabro hallazgo" de aproximadamente 15 cadáveres de animales, entre los que se encuentran corzos y jabalíes, en el Canal de Arriola, concretamente en el salto de Paradilla de la Sobarriba.

El hallazgo, que se produjo este miércoles, "revela una situación alarmante": junto a los cuerpos de animales recientemente fallecidos, se han encontrado restos óseos que evidencian que este punto del canal se ha convertido en una trampa mortal recurrente sin que los autores competentes, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), haya tomado medidas para evitarlo.

Incapacidad institucional y desprecio por la vida animal

Desde el partido político y la Asociación protectora Sacrificio Cero León han querido denunciar "la absoluta incapacidad de la CHD para implementar sistemas de escape o vallados eficaces que eviten la muerte agónica de la fauna silvestre". Además, consideran "inadmisible que infraestructuras de este tipo sigan funcionando como corredores de muerte, donde los animales caen sin posibilidad de salida, contraviniendo cualquier principio de bienestar animal y protección de la biodiversidad".

Una situación que ven como "un riesgo grave para la salud pública y el medio ambiente".

Más allá de la tragedia animal, alertan sobre "las graves consecuencias medioambientales y sanitarias", ya que "los cuerpos en descomposición se encuentran en contacto directo con el agua del canal, la misma que se utiliza para el riego de terrenos y huertas de la zona".

Natividad Franco, coordinadora de Pacma León y presidenta de la Asociación Sacrificio Cero León expone, "no solo estamos ante una falta de ética y sensibilidad hacia los animales, sino ante un problema medioambiental. Este agua contaminada por restos orgánicos llega directamente a los cultivos de nuestros vecinos".

Exigencia de medidas urgentes

Exigen a la Confederación Hidrográfica "la retirada inmediata de los animales y la adecuación urgente de rampas en el canal para que cumplan su función de salida de emergencia", ya que "no se puede permitir que la desidia administrativa siga cobrándose vidas y poniendo en riesgo la salubridad de la comarca".

SegúnNatividad Franco: “Llevamos años con esta problemática, desde Pacma y la Asociación Sacrificio Cero León hemos documentado durante años este canal y, jamás hemos visto la acumulación de animales como en el día de hoy. Es desgarrador y da mucha impotencia ver tantos animales muertos, ante la desidia de los responsables del canal y la indiferencia de todos los políticos, tanto autonómicos como los del gobierno de España”, ha sentenciado.