Diario de León

Dos ancianos heridos al volcar su furgoneta en Ardón

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a los Bomberos de León, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl

Dos ancianos heridos al volcar su furgoneta en Ardón.

Dos ancianos heridos al volcar su furgoneta en Ardón.ÁNGELOPEZ

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Redacción
León

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Un hombre y una mujer de avanzada edad han resultado heridos al salirse de la vía y volcar su furgoneta en la carretera LE-6511 en Ardón a las 18:07 horas.

Dos ancianos heridos al volcar su furgoneta en Ardón.

Dos ancianos heridos al volcar su furgoneta en Ardón.ÁNGELOPEZ

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a los Bomberos de León, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar. El hombre herido se encuentra atrapado dentro del vehículo.

Dos ancianos heridos al volcar su furgoneta en Ardón.

Dos ancianos heridos al volcar su furgoneta en Ardón.ÁNGELOPEZ

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