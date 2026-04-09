Dos ancianos heridos al volcar su furgoneta en Ardón.ÁNGELOPEZ

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre y una mujer de avanzada edad han resultado heridos al salirse de la vía y volcar su furgoneta en la carretera LE-6511 en Ardón a las 18:07 horas.

Dos ancianos heridos al volcar su furgoneta en Ardón.ÁNGELOPEZ

El 112 de Castilla y León ha dado aviso a los Bomberos de León, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar. El hombre herido se encuentra atrapado dentro del vehículo.