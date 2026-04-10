Santa María del Páramo impulsa la urbanización del sector La Barrera

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El Pleno del Ayuntamiento de Santa María del Páramo aprobó el pasado martes 7 de abril los pliegos para la licitación del contrato de obras del proyecto de urbanización del sector U1, conocido como La Barrera, dando así un paso decisivo en el desarrollo urbanístico del municipio.

La licitación ya se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con plazo de presentación de ofertas abierto hasta el próximo 29 de abril. El presupuesto base de licitación asciende a 966.000 euros y el plazo de ejecución previsto es de 11 meses. Entre los criterios de adjudicación se valorarán la oferta económica y la reducción del plazo de ejecución.

Esta actuación cuenta con financiación parcial a través del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios 2025 de la Diputación de León. Las obras contemplan la urbanización integral del sector, incluyendo trabajos de movimiento de tierras, pavimentación, señalización, redes de abastecimiento y saneamiento, alumbrado público, canalizaciones de energía y telecomunicaciones, así como actuaciones de jardinería y plantación.

Este proyecto responde a un compromiso adquirido al inicio del mandato por parte del equipo de gobierno y que tiene como objetivo principal generar suelo urbano que facilite la llegada de nuevas familias al municipio.