La Alianza UPA-COAG reclama a la Junta ampliar el plazo de la PAC hasta el 15 de mayo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Alianza UPA-COAG ha pedido a la Junta que amplíe el plazo de la PAC, al menos, hasta el 15 de mayo debido a las "circunstancias extraordinarias y adversas con tantas precipitaciones en invierno" que "han imposibilitado y retrasado en muchos casos las siembras en la presente campaña", así como circunstancias administrativas que han motivado "la tardanza en conocer la asignación final de derechos".

A través de un comunicado, la organización recuerda que el plazo de la PAC 2026 finaliza el 30 de abril, si bien las comunidades autónomas tienen la posibilidad de prorrogarlo, cuestión que a la Alianza le parece necesaria en esta comunidad, "dado que en amplías zonas de Castilla y León, sobre todo regadío, las prácticas agronómicas van con mucho retraso".

En este sentido, la petición de la Alianza UPA-COAG va "en consonancia" a lo ya aprobado en otras comunidades autónomas como Castilla La Mancha, Murcia o Extremadura, y a la tramitación que está realizando en estas fechas otra región como Aragón.

"Además va en la línea de la decisión adoptada en Consejo de Gobierno por la propia Junta de semanas atrás acordando declarar como excepcional la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados desde el pasado mes de noviembre", añade la información.

La organización considera que el Gobierno autonómico debe adoptar esta medida de ampliación del plazo de la PAC "acorde a los problemas administrativos y a la necesidad que tiene el sector agrario regional ante los fenómenos meteorológicos graves que han afectado seriamente a las explotaciones agrarias de Castilla y León, y que de hecho han permitido el establecimiento de excepciones al cumplimiento de algún requisito de la PAC 2026".

La Alianza UPA-COAG recuerda que la excepcionalidad de la actual campaña agrícola se produce tras los continuos episodios de lluvia registrados en los meses de invierno y que han provocado efectos directos sobre las fincas de cultivo como la saturación del suelo; la imposibilidad de que la maquinaría pueda entrar en las parcelas, y dificultadas para la realización de siembras.

"Nuestra organización considera una necesidad la ampliación del periodo PAC al menos hasta mediados de mayo, puesto que es el plazo natural que requieren los agricultores y ganaderos de Castilla y León para presentar su solicitud debidamente. Todo lo que no sea acogerse a esta opción sería incomprensible cuando el objetivo es que la tramitación, gestión y pago de las ayudas se realice en tiempo y forma para que ni un solo profesional castellano y leonés pierda fondos de las ayudas comunitarias", finaliza el comunicado.