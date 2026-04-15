La Lonja de León registra una bajada de precios en la carne de vacuno y de los cereales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La sesión de la Lonja de León celebrada este miércoles ha registrado una bajada en el precio del ganado pastero de vacuno, con un descenso medio de 50 euros por unidad.

Este ajuste arrastra la tendencia a la baja que ya venía afectando en las últimas semanas al precio de la carne en el resto de categorías del vacuno, y que hasta ahora no se había trasladado al ganado de pasto. Con este movimiento, el sector refleja de forma más homogénea la debilidad que atraviesa el conjunto del mercado.

La Lonja ha explicado que la situación se ve condicionada, en gran medida, por factores externos. Por un lado, la exportación de animales vivos a terceros países continúa cerrada como consecuencia del brote de dermatosis nodular, lo que limita las salidas comerciales y genera un exceso de oferta en el mercado interior. A ello se suma la paralización de la venta de canales, principalmente con destino a Argelia, debido a las exigencias documentales de este país para certificar que el sacrificio se ha realizado conforme al ritual musulmán Halal, lo que está ralentizando las operaciones.

En el apartado de los cereales, la sesión ha vuelto a confirmar una tendencia descendente, con nuevas bajadas en el trigo y la cebada, los dos productos más presionados actualmente. La Lonja apunta a que sigue existiendo una oferta abundante, mientras que los fabricantes optan por retrasar sus compras a la espera de precios más bajos, lo que contribuye a mantener la presión sobre las cotizaciones.

Además, la volatilidad en los mercados internacionales añade incertidumbre al sector. En el resto de los productos se han repetido las cotizaciones de la semana anterior.