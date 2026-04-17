Sahagún incorpora a una nueva concejala tras un año de vacante

Publicado por Acacio Díaz León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Sahagún celebró este viernes un pleno extraordinario en el que destacó la toma de posesión de Julia Carracedo Díez como nueva concejala, poniendo fin a una vacante que se ha prolongado durante un año desde la dimisión de la edil del PP, Soraya Bernal.

El proceso para cubrir el puesto ha sido inusual, ya que, tras la renuncia de todos los integrantes de la lista electoral, se agotaron las reservas disponibles, lo que ha llevado finalmente a la incorporación de Carracedo, quien no formaba parte de la candidatura presentada en su día por la cabeza de lista y actual alcaldesa Paula Conde.. La nueva concejala prometió su cargo ante el resto de la corporación, en una sesión en la que se registró la ausencia de una edil del PSOE.

El pleno, compuesto por cinco puntos en el orden del día, comenzó con la aprobación de la urgencia conforme al artículo 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Este punto salió adelante con los votos del equipo de gobierno, mientras el PSOE votó en contra al considerar que respondía a una «mala gestión», y la UPL optó por la abstención.

En el pleno también se abordó un complemento personal de garantía vinculado al Salario Mínimo Interprofesional, y la cesión del edificio de la antigua iglesia de la Trinidad, actualmente utilizado como albergue municipal y auditorio. En este caso, se valoró la posibilidad de adquirir el inmueble por su valor catastral, lo que permitiría mayor capacidad de inversión y actuación municipal. Sin embargo, se acordó mantener la situación actual mediante la renovación del acuerdo con el Obispado por otros cincuenta años.

El último punto, relativo a un reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente a gastos pendientes de asociaciones correspondientes a 2024 y 2025, así como facturas vinculadas al presente ejercicio, generó un intenso debate. PSOE y UPL votaron en contra, argumentando falta de información sobre la aplicación de las partidas presupuestarias. Ambas formaciones coincidieron en que, si bien es necesario afrontar los pagos, también lo es conocer con claridad el destino de los fondos y la disponibilidad real de recursos.

Desde el PSOE, el portavoz Alfonso Vallecillo denunció una «falta total de transparencia» y dificultades para acceder a información básica, lo que, a su juicio, impide ejercer adecuadamente la labor de oposición. Por su parte, Paula Conde, rechazó estas acusaciones, asegurando que nunca se ha limitado el acceso a la información.