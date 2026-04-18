El Museo de Sabero acoge el debut literario de María Ordóñez

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León retomó este viernes el ciclo cultural «Escritores en la Ferrería» con la presentación del debut literario de la escritora leonesa María Ordóñez, que dio a conocer su primera novela, Entre espigas de centeno, en el espacio de la Ferrería de San Blas en Sabero.

La nave de forja y laminado recuperó así su pulso literario con una cita que reunió a público y autora en torno a una obra que se adentra en la memoria de la cuenca minera leonesa. La novela, ambientada en el León del siglo XX, narra la vida de dos familias marcadas por la dureza del trabajo en el campo y en la mina, en un ejercicio de recuperación histórica y emocional.

Durante la presentación, la autora explicó que el objetivo principal de la obra fue preservar la memoria de aquellas generaciones que vivieron en condiciones de gran dificultad, poniendo el foco en sus experiencias cotidianas, sus tradiciones y los vínculos familiares que definieron su época.

María Ordóñez, nacida en la cuenca minera y descendiente de trabajadores del carbón, regresó así a sus raíces con un relato que combina elementos de la vida rural y minera, así como referencias a la cultura popular. Aunque reside actualmente en A Coruña y desarrolla su actividad profesional en el ámbito del Derecho, cuenta con una trayectoria previa en el mundo de la escritura, con colaboraciones en diversos medios y revistas literarias.