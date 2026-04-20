44 manos por el Boeza: Ciencia, conservación y el arte de la pesca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

44 manos han sido suficientes para retirar de la naturaleza una "cosecha" que nunca debería haber estado allí: 3.596 objetos de plástico, 413 de cartón, elementos de madera, metal, 3 aparatos eléctricos, 14 residuos higiénicos y restos médicos, entre otros. En total, 66 kilos de residuos que ya no asfixian nuestro entorno.

Gracias al cálculo de la plataforma de ciencia ciudadana e-Litter, sabemos que este esfuerzo ha permitido ahorrar 2,3 litros de agua y 3.604,2 kW de electricidad, evitando la tala de un árbol y la emisión de 6,6 kg de CO2.

Esta ha sido la primera práctica de los alumnos y alumnas del Grado Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural del CFPI de Almázcara. Bajo la dirección de su profesora de Gestión de Pesca Continental y en colaboración con AEMS - Ríos con Vida Castilla y León, la jornada se enmarca en el apadrinamiento del proyecto LIBERA: Ríos sin plásticos, ríos sanos. Por segundo año consecutivo, hemos diseñado estas prácticas para fomentar una conexión directa con el ecosistema del Río Boeza. Queremos que los futuros técnicos se mojen las manos y palpen la vida que late bajo el agua

Este año, como novedad, incorporamos un kit de análisis bioquímico para complementar los muestreos de macroinvertebrados. El kit funciona de forma muy visual y pedagógica:

Tras el análisis químico, procedimos a muestrear los insectos como bioindicadores de la salud del río, ataviados con coladores, recolectamos los "frutos del agua" que se desprenden al levantar piedras o excavar los fondos arenosos. El diagnóstico es esperanzador: las aguas del río Boeza en este tramo gozan de una salud entre buena y moderada.

Para AEMS - Ríos con Vida, la pesca es inseparable del conocimiento y el cuidado del medio natural. No entendemos el disfrute del río sin una práctica sostenible, dedicando la parte final de la jornada a las artes de pesca, haciendo especial hincapié en la pesca con mosca, que requiere una lectura profunda del entorno y una gran destreza técnica. Los alumnos practicaron y disfrutaron de unos lances bajo la supervisión de los monitores.

En esta mañana soleada de abril, la atención fue intensa y el compromiso real por unos Ríos con Vida.