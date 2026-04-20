Eurocaja Rural refuerza su compromiso con los pueblos

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Fundación Eurocaja Rural participó este lunes en la presentación del VI Estudio ‘Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025-2026’, celebrada en la Sala Europa del Senado, una iniciativa impulsada por la Cátedra de Despoblación y Desarrollo Rural de Next Educación y Fundación AXA que analiza la evolución, retos y oportunidades del medio rural en España.

La gerente de Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez, subrayó el compromiso de Eurocaja Rural y su Fundación con la cohesión territorial, el apoyo al emprendimiento y la lucha activa contra la despoblación en los territorios donde opera, en línea con su constitución como entidad de economía social hace más de 60 años.

El VI Estudio ‘Evolución de la Percepción de los Avances en la España Rural 2025-2026’, elaborado a partir de una amplia encuesta a población vinculada al medio rural, constata una mejoría en la percepción de los avances, aunque subraya que estos siguen siendo limitados. Entre los principales retos señalados destacan el exceso de burocracia, la falta de vivienda y el escaso apoyo a los emprendedores, así como la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones.

En este contexto, Cortés subrayó la importancia de seguir impulsando proyectos que generen futuro, que fortalezcan el tejido social y que contribuyan a que nuestros pueblos sigan siendo espacios vivos y dinámicos.