Diario de León

Astorga aprueba los presupuestos más altos de su historia con 13,1 M€

Las cuentas prevén 600.000 € de superávit y refuerzan la inversión y la estabilidad financiera

Imagen de archivo de la plaza mayor de Astorga, donde se encuentra el Ayuntamiento.

Imagen de archivo de la plaza mayor de Astorga, donde se encuentra el Ayuntamiento.medina

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El Ayuntamiento de Astorga ha presentado los presupuestos para 2026, los más elevados de su historia, con unas cuentas que superan los 13,1 millones de euros en ingresos y prevén un superávit cercano a los 600.000 euros.

El nuevo proyecto económico municipal liderado por José Luis Nieto como alcalde contempla unos ingresos de 13.130.280,83 euros frente a unos gastos de 12.530.479,79 euros, consolidando una senda de estabilidad y crecimiento sostenido. Desde el consistorio se ha destacado que estos resultados son fruto de una gestión basada en el rigor, la eficiencia y la planificación iniciada en 2023.

El superávit previsto se convierte en uno de los pilares fundamentales del presupuesto, permitiendo corregir desequilibrios heredados y garantizar la sostenibilidad financiera a medio y largo plazo. Además, las cuentas cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto, reforzando un marco económico sólido y alineado con la normativa vigente.

Otro de los indicadores destacados es el ahorro neto presupuestario, que supera el millón de euros, reflejando una mejora significativa respecto a ejercicios anteriores y fortaleciendo la salud financiera municipal.

En cuanto a la deuda, el Ayuntamiento continúa avanzando en su reducción. El endeudamiento con entidades financieras ha descendido desde más de 3,18 millones de euros en 2023 a 2,17 millones en 2025, con previsión de situarse en 1.175.799,98 euros al cierre de 2026. Asimismo, la partida destinada a amortización de deuda se reduce en torno a un 20%, evidenciando una gestión cada vez más saneada.

El presupuesto de 2026 también destaca por su marcado carácter inversor. Más de dos millones de euros se destinarán a la mejora de calles, alumbrado, espacios urbanos y servicios básicos, así como al impulso de proyectos estratégicos en los ámbitos cultural y turístico.

También crece el gasto corriente, orientado a garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos y reforzar la calidad de vida de los ciudadanos.

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