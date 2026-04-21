Ayuntamiento y vecinos unidos en Villacedré contra la nave de amianto

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina y los vecinos han unido fuerzas contra el almacén de residuos peligrosos del polígono de Villacedré. En una sesión extraordinaria abierta celebrada este martes en la casa de cultura de Villanueva del Carnero, se presentaron varias propuestas contra el centro de almacenamiento y transferencia de amianto que fueron aprobadas, según ha explicado la alcaldesa, María Villagrasa. Entre ellas, volver a solicitar informes medioambientales y de salud pública de lo que supone contar con una instalación de ese tipo en el municipio, además de la modificación de las normas urbanísticas del polígono. También ratificar la postura del consistorio, que se muestra en contra del funcionamiento de la nave, al igual que los vecinos. «Nadie quiere este tipo de negocios porque hay viviendas cerca», señaló Villagrasa.

Propuestas a trámite

Los trámites a partir de ahora, tal y como explica la alcaldesa, pasan por tramitar esas propuestas que han recibido el visto bueno en la sesión extraordinaria que fue solicitada por un cuarto del número legal de miembros de la corporación municipal, además de hacérselas llegar a la Junta de Castilla y León. Villagrasa ha manifestado que tiene «esperanza» en que el almacén de materiales con amianto no siga adelante. «Haremos todo lo que esté en nuestras manos y lo haremos unidos con los vecinos para buscar un buen fin», aseveró. El pasado mes de marzo vecinos de Villacedré se reunieron para abordar el asunto, que se trata de una iniciativa privada que entonces estaba en fase de tramitación en la Junta.

Desde el Grupo Popular se subraya que la celebración del pleno y la aprobación de la moción fueron fruto de su iniciativa tras meses reclamando una postura institucional sin obtener respuesta del equipo de gobierno. Según su versión, los cinco concejales del PP tuvieron que recurrir al mecanismo legal que permite forzar la convocatoria de un pleno extraordinario, superando además objeciones formales planteadas desde la Alcaldía. La sesión contó con una amplia asistencia vecinal que, aunque no pudo intervenir por reglamento, mostró su respaldo a la moción con aplausos tras su defensa.

El PP destaca que el acuerdo aprobado incluye la oposición expresa al proyecto, la solicitud de nuevos informes técnicos y sanitarios, así como medidas urbanísticas para impedir la implantación de este tipo de actividades cerca de viviendas. Aunque aceptaron una modificación del equipo de gobierno sobre la tramitación urbanística, criticaron que la comisión correspondiente lleve años sin reunirse. El grupo considera que la unanimidad alcanzada refleja una «victoria de los vecinos» y advierte de que hará un seguimiento estrecho del cumplimiento de los acuerdos para evitar que el proyecto continúe