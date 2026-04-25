Más de 3M€ para los municipios pequeños de León

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La Consejería de la Presidencia determinó la cuantía que corresponde a cada entidad local en el Fondo de Cohesión Territorial en Castilla y León, una herramienta que destinará 20 millones de euros para los municipios menores de 20.000 habitantes para la financiación de infraestructura y equipamiento de servicios municipales mínimos y obligatorios y para la infraestructura y equipamiento de otros servicios de interés comunitario local prestados por las entidades locales, según publicó ayer el Bocyl. Del montante total para la autonomía, 3.134.048 millones se destinan a la provincia de León, la que mayor dotación se lleva del reparto provincial.

La cuantía del fondo para poblaciones de Castilla y León de entre 1.000 y 20.000 habitantes será de 10,2 millones de euros; mientras que para los de menos de 1.000, ascenderá a 9,7 millones.

En función de la población

En el caso de los primeros, las subvenciones concedidas no podrán superar el 75 por ciento del presupuesto considerado, con lo que el municipio, en todo caso y como mínimo, deberá aportar una cuarta parte del presupuesto de cada obra o servicio. Sin embargo, y dado su menor tamaño, para los municipios con población inferior o igual a 1.000 habitantes, en la financiación de cada proyecto participarán la administración autonómica, la diputación provincial correspondiente y el municipio. Las subvenciones concedidas no podrán superar el 50 por ciento del presupuesto considerado. El municipio debe aportar el 25 por ciento como mínimo y la diputación, el resto. Esta opción es posible gracias al convenio entre la comunidad autónoma y las diputaciones provinciales.

El último día para la presentación de la documentación necesaria para la tramitación de las subvenciones dirigidas a inversiones de los municipios con población superior a 1.000 habitantes e inferior o igual a 20.0000 habitantes será el 22 de mayo. La parte del Fondo de Cohesión Territorial que corresponda al conjunto de municipios con población inferior o igual a 1.000 habitantes de cada provincia será gestionada por la correspondiente diputación provincial, en los términos previstos en el respectivo convenio de colaboración suscrito por Junta e instituciones provinciales.