Un tributo a la labor diaria, silenciosa y esencial de las brigadas forestales

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

Reconocer la labor diaria, silenciosa y esencial de quienes velan por la protección de nuestros montes, de nuestra biodiversidad y de nuestro entorno». Es el resumen del objetivo del homenaje que ayer rindió la localidad leonesa de Brugos de Fenar a las brigadas forestales de la Comunidad y muy especialmente a las que «trabajan incansablemente en los montes de la provincia de León». Así lo manifestó el presidente de la Junta Vecinal, Raúl Castro, durante su intervención en el acto organizado en la última jornada de las fiestas patronales de san Jorge, que tuvo como protagonistas a los integrantes de esas brigadas forestales, a quienes se agradeció expresamente el trabajo realizado el pasado verano, ante la sucesión de graves incendios que afectaron a numerosas comarcas y que dejaron un lamentable balance de 120.000 hectáreas quemadas.

«Vuestro trabajo no tiene horario, condiciones, ni día de la semana. Estáis presentes desde el invierno, preparando el terreno, hasta el verano, cuando suelen aparecer las condiciones más adversas y peligrosas. Sois prevención, sois vigilancia, sois intervención. Pero, por encima de todo ello, sois compromiso», señaló el pedáneo antes de apuntar que cada cortafuegos que se abre, cada superficie de monte vigilada o cada intervención rápida, evita tragedias que muchas veces no llegan a producirse gracias a su trabajo, «que muchas veces no se ve y ese esfuerzo no siempre ese reconocido». Por ello, dijo, el homenaje de Brugos, en el que el agente medioambiental y jefe de zona en La Robla, José Antonio de Celis, ejerció de representante de sus compañeros y agradeció el homenaje, quiso contribuir a corregir esa injusticia.

El discurso tuvo un carácter reivindicativo para reclamar tanto un compromiso de la sociedad para valorar el trabajo de las brigadas como el institucional para eliminar la precariedad laboral y la temporalidad, para seguir mejorando los medios, la coordinación y las condiciones «tan duras, maratonianas y peligrosas en las que tenéis que desarrollar vuestra tarea». El polideportivo de la localidad acogió el acto, que estuvo precedido de una exhibición de medios y personal del operativo de lucha contra incendios de la Junta.