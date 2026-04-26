Hospital de Órbigo se luce con los coches clásicos

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Hospital de Órbigo acoge este domingo la sexta edición de la Concentración de Coches Clásicos que ya se ha convertido en una cita ineludible en el calendario de eventos provinciales.

Casi un centenar de vehículos y alrededor de 300 personas llegadas desde distintos puntos han acudido a la cita con los automóviles de antes en un acto organizado por el ayuntamiento en un domingo en el que acompaña el tiempo para convertirlo en una jornada de ocio y disfrute para vecinos y visitantes.