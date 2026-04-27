Lillo pide mejoras para que San Isidro se afiance como referente

Publicado por José María Campos Lillo Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta Vecinal de Puebla de Lillo, Sergio Muñiz, ha destacado la relación estrecha que ha existido entre esta administración y la estación invernal de San Isidro. Según ha explicado, esta conexión se ha debido a que parte de sus pistas han transcurrido por terrenos del pueblo y a que la estación ha supuesto un motor económico vital. «Muchos de nuestros negocios han vivido enfocados a los deportes de invierno y otros muchos han visto cómo ha aumentado significativamente el volumen de trabajo, lo que ha supuesto un salvavidas importante para el resto del año», ha afirmado el pedáneo.

Esta temporada ha sido calificada como la mejor de los últimos años en cuanto a afluencia y recaudación. Muñiz ha restado importancia al balance contable negativo, ya que «el déficit no ha sido algo importante dado que la estación ha representado el sustento de la zona en invierno». Sobre el futuro del complejo, ha considerado que San Isidro «se ha consolidado como el referente en la cordillera Cantábrica» y ha precisado que todo lo invertido «le será devuetlo a la institución con creces con el turismo que se ha generado».

También pide directamente a la Diputación que «apueste por seguir creciendo con nuevas pistas, nuevos remontes, más nieve artificial y mejorar lo que ya tenemos para poder acoger todavía a más usuarios que estaremos encantados de recibir por San Isidro y por nuestro municipio». «Nuestra estación se ha consolidado como el referente en la cordillera cantábrica y esperamos que así sea por muchos años pero eso solo es posible con nuevas inversiones», ha añadido el pedáneo, que aporta que en el tiempo que duró la temporada, aproximadamente 96 días de apertura realmtuvo una media de casi 1.500 visitantes diarios, «dato muy superior al del monumento más visitado de la provincia que es la Catedral de León que se quedó en 2025 con una media diaria de unas mil personas por día de apertura». «Con esto queremos decir que somos un centro turístico de los más importantes de la provincia, de los que más gente atrae en sus días de apertura y no se le da la importancia que tiene», ha añadido.

Señala el pedáneo de Puebla de Lillo que en caso de que se llevara a cabo la gestión privada en las estaciones «para nada significa que vaya a costar menos para la Diputación y por tanto al contribuyente». «Gestion privada no significa ahorro para la Diputación, más bien lo contrario y queremos resaltarlo. El ejemplo claro lo tenemos en Fuentes de Invierno donde quien lo gestiona obtiene beneficios mientras el Principado paga la cuenta», ha matizado Muñiz, quien explica que si quieren mejores resultados económicos «deben de permitir que empresas privadas puedan promocionarse dentro de la estación como ocurre en otras estaciones donde hay publicidad de marcas de material deportivo, de accesorios y hasta de coches»

Para el representante de Lillo, la promoción no ha debido limitarse a gestos simbólicos. «Esto no ha pasado por poner tres carteles del 50º aniversario y hacerse cincuenta fotos, sino por facilitar las cosas a las empresas, porque ellas solas han traído el turismo», ha sentenciado, añadiendo que en definitiva «se ha puesto interés en que este motor no pare, ya que ha representado el pan de la comarca».

Además, este impulso renovado ha propiciado que el tejido empresarial local haya empezado a diseñar estrategias de futuro. «La Junta Vecinal ha observado cómo el éxito de la última campaña ha servido de acicate para que se hayan planteado nuevas rutas de senderismo, logrando que el impacto económico no se haya quedado limitado exclusivamente a los meses de frío», ha explicado Muñiz. Los hosteleros, según su visión, «han entendido que la estación ha funcionado como el mejor escaparate de nuestra riqueza natural».