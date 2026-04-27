José Luis Nieto: "Es muy importante que la Vía de la Plata de nuestros antepasados se vuelva a poner en marcha"

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El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, ha ejercido de anfitrión en la biblioteca municipal, donde se celebra esta primera jornada del III Congreso sobre la economía del Sur de León, organizado por el Diario de León para analizar los desafíos estructurales que comparten las comarcas del sur de la provincia. El regidor ha comenzado su intervención agradeciendo al Diario de León su voluntad de descentralizar el debate fuera de la capital y el Bierzo, permitiendo un espacio de reflexión para los municipios situados en todas las comarcas del sur provincial.

El alcalde ha destacado la hermandad de estos territorios, unidos por problemáticas comunes que requieren una acción política decidida para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Todos somos pueblos hermanos que tenemos problemas similares y todos estamos intentando, desde nuestra labor política, mejorar la vida de nuestros ciudadanos”, ha manifestado Nieto, quien ha puesto en valor la presencia de autoridades y expertos para buscar soluciones que eviten que los jóvenes tengan que emigrar a las grandes ciudades para su desarrollo profesional.

En materia de infraestructuras, el primer edil ha hecho especial hincapié en la importancia histórica y estratégica del corredor ferroviario de la zona. Nieto ha recordado que la Vía de la Plata fue impulsada hace casi dos siglos por el ministro astorgano Pío Gullón y ha lamentado el actual estancamiento del proyecto. “Para nosotros, las comarcas hermanas de La Bañeza y Astorga, sería muy importante que esa infraestructura ferroviaria, como tuvieron la visión nuestros antepasados, volviera a ponerse en marcha”, ha subrayado, criticando que el estudio de viabilidad previsto por el Gobierno central aún no haya visto la luz.

Otro de los ejes centrales de su discurso ha sido la crisis de vivienda en el mundo rural. El alcalde ha señalado que la falta de vivienda es un freno para el crecimiento, a pesar del potencial industrial de la zona y la cercanía de enclaves como el polígono de Villadangos. “Necesitamos vivienda en el mundo rural a precios asequibles”, ha defendido Nieto, quien ha puesto como ejemplo el éxito de las viviendas rehabilitadas por la Junta de Castilla y León y ha instado al Estado a recuperar inmuebles en desuso, como las antiguas casas de los camineros.

Finalmente, José Luis Nieto ha reivindicado la posibilidad de emprender con éxito desde el entorno rural, poniendo como ejemplo su propia experiencia profesional. El regidor ha asegurado que es posible fijar empresas que exporten a todo el mundo desde localidades pequeñas, siempre que se cuide la actividad industrial y se ofrezcan alternativas a la juventud. “Ojalá que estos dos días, entre Astorga y La Bañeza, podamos aportar ideas para que en un futuro próximo se puedan hacer realidad”, ha concluido el alcalde maragato.