Diario de León

Una nueva ayuda compensará los costes de la recogida de leche en explotaciones de zonas de montaña

Se trata de una ayuda de carácter anual y acogida al régimen "de minimis" que se concederá en concurrencia competitiva

Una vaca lechera, de la raza bovina frisona, mientras es ordeñada.

Una vaca lechera, de la raza bovina frisona, mientras es ordeñada.Isabel Infantes

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Europa Press
Valladolid

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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pondrá en marcha una nueva línea de ayudas destinada a compensar los costes adicionales derivados de la recogida de leche en explotaciones de vacuno, ovino y caprino situadas en zonas de montaña de Castilla y León con el fin de garantizar la continuidad de la actividad en el medio rural.

La ayuda estará dirigida a los primeros compradores que realicen la recogida de leche en explotaciones ubicadas en municipios de montaña de Castilla y León para "compensar parcialmente" los costes adicionales y evitar que repercutan de forma negativa en el precio que perciben los productores.

Se trata de una ayuda de carácter anual y acogida al régimen "de minimis" que se concederá en concurrencia competitiva y su cuantía estará vinculada a un sistema de puntos según diferentes criterios objetivos. Entre otros, se valorará el número de productores a los que se recoge la leche; el tipo de solicitante, con mayor puntuación para cooperativas y sociedades agrarias de transformación, y la distancia entre las explotaciones y los centros de recogida o transformación.

Las ayudas se resolverán y abonarán en un único acto, "lo que permitirá agilizar su gestión y facilitar el acceso a los fondos por parte de los beneficiarios".

Agricultura ha explicado que esta nueva medida, cuyas bases reguladoras han sido publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León de este lunes, 27 de abril, responde a las dificultades que presenta la recogida de leche en estas zonas, "caracterizadas por su lejanía a los centros de transformación, las limitaciones de acceso, la orografía compleja y condiciones meteorológicas adversas", factores que incrementan los costes logísticos y suponen un condicionante añadido para la viabilidad de las explotaciones.

El procedimiento se iniciará mediante convocatoria pública y la tramitación será electrónica. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de manera telemática, desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la aplicación electrónica "Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros procedimientos no específicos (SCAG)" aprobada por Orden AYG/837/2009, de 2 de abril.

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