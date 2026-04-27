Las infraestructuras son insuficientes para frenar la despoblación rural

Las infraestructuras son necesarias pero no suficientes para el afrontar el desarrollo económico, oportunidades empresariales y reto de la despoblación en el sur de León.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, el alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto y el concejal de Obras de Mansilla de las Mulas, Óscar Cívicos han desgranado sus reivindicaciones en la mesa dedicada a las infraestructuras del Congreso sobre la economía del Sur de León que arrancó esta mañana en Astorga-

"Astorga ha progresado y se ha desarrollado a través de las comunicaciones", aseguró José Luis Nieto. La N-V , el ferrocarril Palencia-La Coruña y el ferrocarril Vía de la Plata fueron claves en el siglo XX para desarrollar industrias como la chocolatera.

A día de hoy, la capital maragata sufre la supresión de frecuencias del ferrocarril: "Desde la pandemia solo tenemos una frecuencia del gallego que va a Barcelona y el de Ponferrada unos días llega y otros no", denunció. Asimismo, criticó el estado del asfalto en la A-6. Nieto ha reivindicado el ferrocarril, con más frecuencias en la León-La Coruña y reapertura de la Vía de la Plata, para vertebrar el oeste del país y la mejora de la autovía que vertebra de norte a sur.

Enrique Busto puso el acento en el colapso que sufre la carretera León-Astorga con "la autopista que nos colocaron". "La infraestructura tiene que ir al pie del desarrollo del polígono de Villadangos", remarcó.

Óscar Cívico, concejal Obras Mansilla de las Mulas señaló que la villa del Esla es "la entrada del Camino de Santiago y reivindicamos arreglo puente medieval de Mansilla de las Mulas, bastante deteriorado", aunque no corra peligro inminente. Ha denunciado el alto coste del trayecto de la autopista León-Astorga: 6, 20 euros y ha reivindicado que se retome la autovía de León a Valladolid desde Santas Martas a Medina de Rioseco, "el más fácil de trazar y de hacer", recalcó.

Como solución a la carestía de la autopista los alcaldes apoyan la propuesta de un bono de uso frecuente.

Las infraestructuras han mejorado la rapidez en las comunicaciones, aunque han restado público a los municipios intermedios, como constata el alcalde de Astorga con la A-6: "Ir a Galicia son dos horas con la autovía. Pero la gente no para y para los sitios pequeños quitar las carreteras es un inconveniente".

Las infraestructuras han mejorado pero no es suficiente. "Si queremos que la gente se asiente en el mundo rural tenemos que darles unas opciones de vida similares a la capital", señaló Nieto.

"Hemos mejorado, pero si los servicios públicos fallan, la gente se va a León. Se ve en la agricultura: en Hospital hay cinco agricultores y cuatro viven en León", apuntó Enrique Busto. "La gente busca la ciudad por mucha calidad de vida que les ofrezcamos", añadió.

Óscar Cívicos insistió denunció el parón de la A-60 a Valladolid falta y a Mansilla le beneficiaría. "Reivindicamos Santas Martas a Medina de Rioseco, la más fácil de trazar y hacer y la que más se está atrasando. La que más está atrasando a León", agregó.

Enrique Busto pidió facilidades para realizar infraestructuras como una rotonda en Hospital de Órbigo a la altura de las que se hacen a la entrada de las ciudades, además del bono a los vecinos para la autopista León-Astorga tras recalcar la sobrecarga que sufre la n-120 y los límites de velocidad impuestos por travesías y el Camino de Santiago. "Hay tramos que hay que ir a 70 por hora".

Conexión del mundo rural con las ciudades ha mejorado, pero la despoblación no se ha detenido. "Cuando había gente no tenían infraestructuras. Ahora tenemos buenas carreteras y no hay gente: Destriana a Cabrera, Cepeda… La gente se va y viene los fines de semana o en verano. La sociedad en la que vivimos la gente quiere vivir en las grandes ciudades", señaló Nieto.

No obstante, señaló que hay carreteras pequeñas que pertenecen a Diputación (como la Santa Colomba que conecta 19 pueblos), que "están bastante deterioradas", apostilló.

Nieto reivindicó el Camino de Santiago, como vía fundamental que trae a gente de las Antípodas y atrae a negocios que repueblan algunos núcleos.

"Las vías de comunicación del Órbigo (la comarca más poblada de Castilla y León) están bien", aseguró Enrique Busto. La cuestión de la repoblación requiere otras medidas, apuntó, al señalar la reforma de la financiación local como una de las claves: "No podemos tener los mismos impuestos en León que en Hospital de Órbigo", recalcó.

Otro asunto clave es acabar con "la regla de gasto" que ata las posibilidades de inversión de los municipios. Regla de gasto. Todos los alcaldes estamos con ello. El interventor te dice que te pasaste y aunque hayas ahorrado dinero no lo puedes gastar. Que nos la dejen, que hacemos infraestructuras nosotros", señala.

Óscar Cívicos reconoció la mejora de las infraestructuras. "A León nos acercamos por la autovía, se ha reparado Mansilla-Cistierna… estamos mejor que hace años. Pero perdemos población y juventud porque necesitamos algo más y tenemos también la regla de gasto", lamentó.

"No somos capaces de asentar la población para que vengan los jóvenes, aunque tenemos una villa preciosa", añadió. Recuperar el fallido polígono de Villahierro, un millón de metros cuadrados que ahora está en manos de un fondo buitre, y medidas de todas las administraciones son necesarias para que "nuestros pueblos perduren".

Para José Luis Nieto el impacto de las infraestructuras en la despoblación es menor. La causa de este problema, apuntó, es un cambio de paradigma, "la gente quiere vivir en ciudades", y la reconversión de una provincia " agrícola, ganadera y minera" con la entrada en Europa sin "grandes tractoras industriales" "para un desarrollo alternativo".

Busto defendió que son necesarios infraestructuras, industria y menos burocracia para el desarrollo. Como ejemplo, señaló que llevan más de un año de trámites burocráticos para abrir un supermercado Lupa que creará 42 puestos de trabajo. "Somos zona de influencia del Aeropuerto de León y hay que pedir permiso a Aena para hacer un supermercado. El que lleva todos los palos es el alcalde que es el que no tiene que dar los permisos, salvo el último".

En lugar de tantas trabas, Busto reclamó "poner la alfombra roja" a las inversiones que llegan. Óscar Cívicos, concejal de Obras de Mansilla de la Mulas, confirmó este problema: "Tenéis suerte. Nosotros tardamos dos años en poder abrir un Lupa. Las infraestructuras están bien y lo que asienta población es industria, es trabajo, es poder ganarte la vida.

Además del polígono industrial y la autovía a Valladolid, Cívicos reclamó más dinamismo para el Museo de los Pueblos Leoneses como acicate para el desarrollo de Mansilla de las Mulas. "Tiene que abrirse más al mundo para que haya más visitas. Está poco promocionado para ser un museo tan bonito. Si lo cogen en Cataluña tienes museo hasta en la sopa".

La falta de mano de obra para ejecutar los proyectos se suma a los problemas burocráticos. Y detrás de la carencia de personas para trabajar, particularmente en el sector de la construcción, está también el problema de la vivienda. Nieto reivindicó un plan nacional de Vivienda, "como los que hizo Franco".

Óscar Cívicos señaló el problema de las obras que quedan se licitan y no se pueden ejecutar por falta de mano de obra. "El albergue se tuvo que licitar por dos veces porque quedó vacante y nos lo están haciendo casi como un favor", apuntó.

Asimismo, el alcalde de Astorga abogó por la promoción para atraer turismo como otro eje complementario a las infraestructuras. "Queremos que vengan medios nacionales para promocionar el turismo: el palacio de Gaudí ha pasado de 80.000 a 125.000 visitas en estos años".

De la misma manera, las películas del Camino de Santiago han servido para atraer a peregrinos que llegan desde todas las partes del mundo.

"El mundo rural volverá a estar en boca de todos de aquí a un año. Pero donde hay más votos hay más infraestructuras y más soluciones". lamentó Enrique Busto.

Afrontar los servicios para la superpoblación de los pueblos en verano es otro reto al que los alcaldes se enfrentan en solitario. "Lo que no puede ser es que en verano tengamos tres mil personas y no tengamos servicios. El bombero de Hospital soy no, no tenemos Guardia Civil…"