"Sanidad, educación y seguridad son los servicios esenciales en el área rural"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hay tres servicios esenciales; la seguridad, la sanidad y la educación; la reflexión es de Ángel María Cueto, alcalde de Valdevimbre, que comparten sus compañeros de debate, Alicia Gallego y José Alberto García, con las peculiaridades de los municipios que dirigen en Santa María del Páramo y San Millán de los Caballeros. La alcaldes paramesa cuando ajusta la aplicación de servicios en el territorio, se planeta la opción de adaptar las prestaciones a las competencias municipales, muchas veces troqueladas porque dependen de otras instituciones. Seguridad, sanidad y educación, que dependen siempre de otras instituciones, y que pese a ello, los municipios trabajan a diario para prestarlos. Sale a relucir en el debate el asunto de la despoblación, cómo afecta a la prestación d ellos servicios, y cómo puede afectar para restar esos condicionantes. Alicia Gallego describe las inversiones en centros de día, y atención universal para combatir la soledad, la alimentación externalizada, aunque destaca el fallo de otras instituciones en no asegurar que las familias de esos mayores se hayan podido quedar en la zona para desarrollar su vida. José Alberto García describe los problemas de un municipio pequeño para prestar ese tipo de servicios que resulta inasumible por el coste. Ángel María Cueto reconoce que la pérdida de población tiene un efecto directo en la rebaja de servicios, aunque también comparte la satisfacción para un ayuntamiento como el suyo, disperso, el caso de poder atraer población joven. Las carencias, insiste Alicia Gallego, es que muchas de las competencias a las que hacen frente los ayuntamientos, no son suyas, aunque ponen la cara cuando el ciudadano exige los servicios que dependen de otras instituciones. Se añaden inconvenientes de nueva generación como son los problemas para aplicar obras porque hay carencia de empresas, que no llegan al territorio porque no les sale rentables, tal y como recuerda el alcalde de San Millán, que aplica una línea diferencial entre los ayuntamientos del sur, más próximos a la capital, y los de la zona de montaña, donde este problema es más acuciante.

Respecto a las carreteras, los alcaldes de la zona centro sur d ella provincia, de Valdevimbre, de Santa María y San Millán reconocen que son esenciales para ese reto de atraer y fijar población. “Hay que verlas que algunas son como pistas de moto cross”, aclara de forma gráfica Cueto mientras Gallego alude a la falta de competitividad de las vías, como esa abandonada León-Braganza que hace de menos las opciones de desarrollo del tránsito por el Páramo leonés.

Hay una coincidencia casi absoluta a la hora de reclamar reducción de burocracia y simplificar trámites para facilitar el acceso de la gente a la administración y los servicios, así como de reclamar una ley de despoblación que permita a los ciudadanos de los pueblos disfrutar de los mismos derechos y servicios que en la ciudad. “Hay que distinguirlo para garantizar una discriminación positiva”, reclaman.