Al desarrollo solo se llega por las infraestructuras

Alfonso Melón, alcalde de Fresno de la Vega, Alejandro Barrera, alcalde de Villadangos del Páramo y Juan José Alonso, presidente de la Cámara de Comercio de Astorga, protagonizaron el grueso de la sesión vespertina, moderada por la redactora de Diario de León Abigail Calvo. Así se cerró el periplo de Astorga, antes de que este martes la actividad del congreso se traslade a La Bañeza.

La mesa redonda sobre el papel imprescindible de la industria en el desarrollo de la zona sur de la provincia dejó varias conclusiones. La fundamental fue la necesidad de impulsar las infraestructuras para potenciar el desarrollo.

Melón destacó el valor de la industria agroalimentaria "para disponer de un ecosistema fundamental en toda la comarca". Para conseguir mayor rendimiento se necesita más vivienda. "No es un problema de volumen de cosecha, es un problema de recursos. Hay años que no se puede recolectar el 100% por falta de recursos. No hay apoyo político al campo. No es duro este trabajo, lo que es duro es que no te llegue el sueldo".

La situación de precios no ayuda y el combustible tampoco. "Cuanto más cuesta el transporte más cerca se necesita la vivienda". El arte de la huerta necesita "personas capacitadas, una sanidad decente y espero que los proyectos que ponen en valor el producto hortícola tengan impulso".

"Los jóvenes lo tienen difícil para emprender. En Fresno hay una empresa de difusión y eso es una excepción. Hacen falta más emprendedores, pero con los costes, es muy difícil para el campo. Salir a arar cuesta 500 euros un día. La tecnología ayuda pero automatizamos tanto que acabamos en el sinsentido de la despoblación por la maquinaria. Conseguimos lo contrario de lo que se busca. No queremos un cine, pero sí una carretera para no tardar más de veinte minutos a León. Hay muchas casas cerradas porque hay miedo a la okupación. Son tres años de juicio y la gente tiene miedo. Nuestro polígono queremos duplicarlo para no eternizar los plazos".

Barrera destacó la importancia del polígono "pero una cosa es tener suelo y otra tener empresas. La labor del Ayuntamiento es generar oportunidades y empleo. El Parque Tecnológico de León está rechazando empresas porque no tiene capacidad eléctrica y nosotros nos podemos permitir seleccionar".

Afortunadamente "Villadangos da trabajo al Órbigo, al Páramo, al Bierzo y a León. Pero hace falta el Corredor Atlántico. En Estados Unidos sería impensable que hubiera polígonos sin conexión de ferrocarril. Tenemos a un paso Asturias y hay que mejorar El Manzanal. No se pueden olvidar de nosotros y de Torneros. Hay que pensar en la provincia en conjunto".

"Estamos parados en la ejecución de VPO por el coste que se ha generado, que hace que dejen de ser de protección. No se puede luchar contra el mercado y los pueblos también lo sufrimos", dijo el regidor de Villadangos. "El coste de la autopista León-Astorga es muy alto y para los vecinos debería de ser más asequible", se quejó. "Tenemos 35 niños en infantil y más de 130 en el colegio, es nuestro termómetro. Pero ya no tenemos cine, es significativo", señaló Barreda. "También es muy caro desplazarse de León a Madrid y hay que actuar en eso".

Las obras de acceso al polígono "siguen su ritmo. Son un trastorno pero se agradece que se ejecuten". Un polígono verde no está exento de discusiones "como la de la energía limpia. Para nuestra vivienda y nuestros trabajos hace falta energía. Se trata de ser eficientes. Hay muchos viales de alumbrado y el coste es brutal. El tema energético necesita resolver los problemas de sistema. No es tan libre como nos gustaría. Las facturas de los edificios públicos son altísimas. Hay que intentar ir al autoabastecimiento. Una persona que quiera cargar la batería del coche en un pueblo lo tiene difícil". Criticó a la Diputación "porque no hace políticas nuevas en todo esto. Los informes ambientales no se pueden hacer esta semana porque no está el personal. Yo puedo dar licencias urbanísticas pero las ambientales dependen de León en esto y en el turismo".

Alonso lamentó "la falta de suelo industrial. Hay tres fases que vienen de hace treinta años y está ya muy limitado. El tipo de empresa que viene a León demanda grandes espacios y no los tenemos. Hay un proyecto que va a necesitar el apoyo de todas las administraciones en torno al ferrocarril, que es el eje vertebrador. Va a haber una expansión importante de suelo en León, que tiene que ser el centro del noroeste de España".

La Cámara forma parte de la Plataforma por la Vía de la Plata. "Es una forma de acabar con la descompensación que sufrimos. Estamos cojos y hace falta el ferrocarril. Tenemos ingenieros que aúpan este proyecto y lo tienen muy bien analizado. Para recoger hay que sembrar y hay mucha diferencia con el Corredor Mediterráneo, que tiene mucho más apoyo interno".

"Estamos en un cruce de caminos que no resuelve nada. Hace falta compromiso y no ser ambiguo", dijo Alonso. "Hay un stock enorme de viviendas vacías. Eso habría que compensarlo en la fiscalidad. Hay poca vivienda de alquiler y Astorga podría tener más población si la gente no tuviera que irse a Benavente. Hace falta simetría fiscal para compensar la falta de infraestructuras".

Astorga tienen un déficit de servicios para el sector terciario: "No hay gente para bares y cafeterías. Estamos desbordados, podríamos acoger más gente potenciando lo que tenemos. La ciudad funciona bien pero hace falta más personal para abrir los establecimientos más horas y no tener que cerrar los hoteles a veces por no poder atender todos los horarios. Hemos estigmatizado la profesión, como la del campo. Camarero o agricultor era quien no estudiaba y eso es mentira. La FP dual está fomentando el cambio".

"No podemos quedarnos callados. Hay que ser coherentes en la gestión pública", dijo Alonso. "Queremos sacar pecho con nuestro patrimonio pero hay que estar en contacto con el municipio. Muchas veces se reivindica lo básico".