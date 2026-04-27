El sur de León reclama infraestructuras e industria para retener la agroalimentación

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El III Congreso sobre la Economía del Sur de León, organizado por el Diario de León, se ha consolidado como un espacio de análisis para el futuro de la provincia, como ha resaltado en su bienvenida el director del periódico, Joaquín S. Torné. El sector primario, la industria agroalimentaria. el patrimonio y las infraestructuras han estado este lunes en el centro de los debates y ponencias que se han desarrollado en la biblioteca municipal de Astorga. La consejera de Agricultura, María González Corral, ha sido la encargada de inaugurar el congreso con un enfoque optimista sobre el campo, garantizando la apuesta de la administración autonómica para respaldar cuestiones como el relevo generacional, la innovación y los nuevos regadíos. En el ámbito de las reivindicaciones, González Corral ha incidido en la necesidad de aumentar la regulación de la cuenca del Duero, un asunto de plena actualidad con el futuro Plan Hidrológico del Duero en fase de redacción.

Por su parte, la diputada del PP nacional por Palencia Milagros Marcos ha reivindicado un trabajo realista para enriquecer el mundo rural y ha criticado el despilfarro del Gobierno central al perder la oportunidad de una buena gestión de los fondos europeos.

El clave turística habló el director del museo del Palacio de Gaudí, Víctor Murias, quien disertó sobre la importancia de conservar y poner en valor el patrimonio.

El proyecto logístico de Astorga en torno a al ferrocarril de la Vía de la Plata ha sido uno de las asuntos más destacados de la jornada, resaltado por parte del alcalde anfitrión, José Luis Nieto, quien también ha recalcado la necesidad de vivienda. En el ámbito del emprendimiento y la industria, ha destacado la capacidad de las comarcas del sur de León para liderar la producción de productos de calidad, aunque se ha hecho hincapié en el déficit de industria transformadora para retener el valor añadido y generar empleo especializado.

La mujer rural ha emergido en esta edición como la figura indispensable para el equilibrio demográfico y económico y se ha realizado un llamamiento a las nuevas generaciones para que vean en el entorno rural una oportunidad de negocio moderna y tecnológica, apoyada en una formación adaptada a la demanda laboral.