Los bomberos trabajan en la extinción total del incendio de la nave industrial de La Bañeza que se originó hace más de un mes

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Tres dotaciones de bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de León trabajaron durante toda la jornada de ayer, lunes 27 de abril, con máquinas del parque móvil y de voluntarios privados en la total extinción del incendio originado el pasado 18 de marzo en una nave de plásticos de La Bañeza.

Fuentes de la institución provincial explicaron que los focos estaban controlados, pero las elevadas temperaturas que todavía se alcanzaban a unos dos metros de profundidad estaban generando un humo muy molesto para la población.

Los trabajos ya concluyeron, aunque se seguirá vigilando la zona para evitar reactivaciones teniendo en cuenta las características del escenario y del combustible.

El pasado miércoles el Ayuntamiento de La Bañeza comunicó que mantenía la coordinación institucional tras la reactivación un día antes del incendio y avanzó que la Policía Local había iniciado una investigación de la que ya había dado traslado a la Guardia Civil, ante los indicios que apuntaban a que dicha reactivación podría haber sido provocada de manera intencionada, lo que sugería la posible actuación de terceros tratando de avivar el incendio.

Ante este escenario y el hecho de que durante cinco semanas los bañezanos “han sido víctima de una intoxicación masiva por inhalación de gases”, en el día de ayer se celebró una concentración en el lugar del suceso. Los promotores de la misma consideraron “inadmisible” que después de más de un mes las emisiones altamente tóxicas de la antigua Bañezana de Plásticos S.L. “sigan afectando impunemente la salud de los vecinos y reclaman que se tomen medidas inmediatas que la protejan”.