Mulero: “Este Gobierno apuesta mucho por el regadío. Se ha multiplicado por cuatro el presupuesto y se hace más en León y en CyL que en el resto de España"

Francisco Rodríguez Mulero, presidente de Seiasa, durante su intervención en las III Jornadas sobre la Economía del Sur de León organizadas por el Diario de León.Ángelopez

“Sois la prioridad para que el territorio siga vivo y sigáis produciendo. Tengo la orden del ministro Planas de que cualquier iniciativa de modernización lo haga antes posible, con la mejor tecnología posible para que los agricultores tengáis los mejores regadíos posibles, para que tengáis futuro”, confesó ” Francisco Rodríguez Mulero, presidente de Seiasa, la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, durante III Congreso sobre la Economía del Sur de León organizado por el Diario de León.

En su intervención, anunció otro impulso a la modernización con 400 millones más de inversión en CyL.

Mulero anunció que tenía preparada una conferencia pero optó por responder a las reivindicaciones de los regantes que habían formulado en la mesa redonda anterior. Así, defendió las inversiones del Estado y lo hizo con datos: 805.000 hectáreas modernizadas en el Estado, 115.000 hectáreas en la provincia de León, 725 millones de euros invertidos en CyL con 65 actuaciones y 45.000 regantes beneficiados.

Es, dijo “donde más inversiones se ha hecho en los últimos 25 años por parte del Gobierno de España”.

El presidente de este organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación para la modernización y consolidación de los regadíos, defendió que “el impulso que el Gobierno ha dado y da a CyL, y sobre todo a León es prioritario”.

Mulero criticó como “aspavientos” algunas de las críticas que recibe el Gobierno y lanzó una acusación a la provincia. “Qué ha pasado en León”, se preguntó. Y no dudó en asegurar: “Os apuntasteis tarde a la modernización... pero con mucha intensidad”, añadió para suavizar la afirmación.

Alabó la labor de los regantes de León y su trabajo. “Lo hacéis bien, lo hacéis bien”, reiteró. Y destacó también la colaboración con la Junta, de la que dijo que “también cree en el regadío”. Apostó por mantener la colaboración entre administraciones, que no criticó, al contrario, enfatizando sobre todo en varias ocasiones durante su intervención la labor de Ferduero - la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero- , y subrayó la labor conjunta de Junta, Estado y regantes, que han encontrado y desarrollado “una forma de financiar una actuación que si no, no sería posible” combinado fondos europeos a través de la Comunidad, dinero del Gobierno y la financiación de los regantes. “Es perfecta”, incidió. “Sólo que cuesta tiempo”.

“El resto de España sigue la senda de León y de la Comunidad”, destacó.

“El futuro está en las infraestructuras modernizadas”, analizó. Y sostuvo que la Junta de CyL es la que más fondos europeos recibe. “La que más tiene, más que nadie”, destacó.

Dijo que se han invertido 300 millones en CyL, sobre todo en León en el plan de recuperación, y que es la segunda comunidad en inversión sólo por detrás de Andalucía, donde se han destinado 324 millones al plan de recuperación.

Estableció cuatro obejtivos -eficiencia hídrica, eficiencia energética, incorporación energías renovables y la digitalización- y sostuvo que el sector agrario es como un taburete tres patas en el que el regadío es fundamental pero, advirtió, debe ser “sostenible económica y técnicamente, tiene que ser rentable y viable ambientalmente”.

Mulero hizo además una puntualización sobre el uso del agua: “Los regantes no gastan agua, no consumen agua, utilizan agua”. Introdujo además el factor turismo -”les damos también de comer a todo los que vienen, lo hacen los agricultores”- y pidió una reflexión a la sociedad sobre el valor del trabajo de los agricultores.

Sobre el consumo del agua, aportó el dato que se ha reducido un 15 % “y con una buena gestión se puede llagar al 20 y 25 % de reducción. Que se pregunten los ciudadanos cuál es su uso eficiente del agua”, incidió.

Se refirió también al Perte del agua y digitalización y sostuvo que los agricultores tienes la tecnología más avanzada que existe. “A nivel de la Nasa”, afirmó.

"La empresas punteras en digitalización están montado la del campo, no viene cualquiera”, añadió.

“Habéis dicho que nos falta industria”, interpeló a los regantes.

“Hay digitalización, hay clima, hay producción. Hay que buscar industrias, somos el cuarto exportador del mundo, exportamos por valor de 90.0000 millones de euros, tenemos potencia, capacidad tenemos, es cuestión de organizarnos. No están aquí las industrias, pues hay que buscarlas. Necesitamos contactos. Hay tierra, buenos productores, buena estructura, con tierra modernizada, diversificación de cultivos, empresas que comercializan y exportan las hay, industria que tiene además problemas para encontrar zonas para llegar a acuerdos para producir, pasa en Andalucía, Murcia… buscan zonas. Hay que organizarse y olvidarse del individualismo”, deslizó como crítica.

Abordó también como retos actualizar y convertir en regadío algunas zonas de la provincia y prometió a los regantes nada más que terminara su intervención “hacer un repaso” con ellos sobre lo que queda pendiente.

Alertó de que “hay que modernizar lo modernizado”, dijo. “Sobre todo en eficiencia energética”, añadió. Una tarea para los regantes.

“En León lleváis buen camino, tenéis buena estructura, estáis bien organizados. Pedid”, les instó.