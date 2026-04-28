Muere una persona tras un accidente en Santovenia de la Valdoncina

Una persona ha resultado muerta y otra herida tras un accidente de tráfico en la carretera LE-5521, en el que se ha producido un vuelco. La otra persona siniestrada está herida de gravedad. El suceso ha ocurrido en Santovenia de la Valdoncina.

Los hechos sucedieron en las inmediaciones de la Urbanización Jano, cuando el turismo se salió de la calzada en una zona de tierras adyacente. Bomberos y Guardia Civil acudieron al lugar de los hechos, pero solamente pudieron certificar la muerte de una de las dos personas, cuyos datos de filiación se están procesando.

La sala de operaciones del Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió la alerta a las 12:30 horas. Los testigos del accidente informaron de que el vehículo había quedado fuera de la carretera y que, debido al impacto, al menos dos personas permanecían atrapadas en el interior del habitáculo y que requerían asistencia sanitaria y de rescate inmediata.

Ante la gravedad del aviso, el 112 coordinó un despliegue de emergencia que incluyó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de León —encargados de las labores de excarcelación— y al centro coordinador de urgencias de Sacyl, que desplazó rápidamente recursos médicos a la zona para atender a los heridos en el lugar antes de su traslado hospitalario.