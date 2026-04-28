Los ayuntamientos del sur exigen "más financiación" para una "mayor descentralización"

El papel de la administración local como primera línea de servicio centró la tercera mesa de la segunda jornada del III Congreso sobre la Economía del Sur de León. Desde esa vanguardia, basada en la cercanía, los alcaldes reclamaron "más financiación" y una "descentralizzación" efectiva para poder asumir los servicios que "por acción o por omisión" tienen que afrontar. "Tendríamos que tener más medios", como coincidieron en exigir los regidores de La Bañeza, Villaquejida y Pajares de los Oteros, Javier Carrera, David González y Julio César Fernández, respectivamente, en el foro organizado por Diario de León.

Javier Carrera, alcalde de La Bañeza: "La descentralización hacia los municipios no ha llegado"

El primer edil de La Bañeza insistió en que "hay que buscar cómo acercar más a los ciudadanos y al mundo rural del que todo el mundo habla, pero para el que no se dan las soluciones". Javier Carrera incidió en que los municipios deberían "tener más medios para poder gestionar la atención al ciudadano" porque "siempre se habló de que el sistema local era para acercarse al ciudadanos y se hizo una descentralización hacia las autonomías que debía llegar a los muncicipios". "Pero eso no ha llegado. España tiene que repensar su organización local. Necesitamos más competencia y más dinero para poder atender mejor a los ciudadanos", concedió.

Carrera incidió en que "se han ido quitando servicios en las zonas rurales, muchas veces con la excusa de los medios digitales". En esta tendencia, el regidor bañezano recalcó que "es importantísimo que no se cierren los consultorios médicos porque sería el fin de los pueblos".

El alcalde del PP apuntó como "esencial todo lo que tiene que ver con la tercera edad, por agradecimiento, dado que nos han permitido llegar hasta aquí, y los jóvenes", para conseguir que "se fije población". En esta estrategia, Carrera marcó la relevancia de la "sanidad y la policía", pero también de la programación "del ocio que traiga gente". "La Bañeza no sólo son motos y carnavales, sino mucho más", promocionó.

David González, alcalde de Villaquejida: "No tenemos todas las herramientas para poder atender a los ciudadanos"

El alcalde de Villaquejida insistió en que los ayuntamientos son los que "están en el día a día, en saber las necesidades de los ciudadanos, aunque a veces se van fuera de las competencias", lo que hace que "una burocracia excesiva genere una queja constante contra el alcalde y los concejales". "No tenemos todas las herramientas para poder atender a los ciudadanos. Nos consideramos muy vulnerables a las decisiones políticas de otras administraciones que nos perjudican muchísimo. Estamos expuestos y hay que solucionar todos los problemas", señaló González.

En su exposición, el primer edil reseñó que, "a raíz del covid" han visto que les "cargan con más trámites electrónicos donde los vecinos no tienen capacidad y recurren al ayuntamiento". Pese a esta problemática, el regidor recalcó que en Villaquejida "los servicios fundamentales son los mayores y los jóvenes, que son los colectivos más vulnerables". "Para los mayores tenemos la comida a domicilio, el centro ñpara el alzheimer, el programa de envejecimiento activo... Para los niños, la guardería, el colegio, la ludotecas, los cursillos... Hay que activar estas actividades", enumeró.

En la lucha con las administraciones superiores, el popular González citó, como ejemplo, "las necesidades en la carretera N-630, que es bache, tras bache", pero sin solución porque "llamas a la puerta y no contesta nadie". "Nos deberían dejar actuar más, con más recursos, e iría mejor todo. Necesitamos menos buricracia y más libertad a la hora de tramitar el día a día de los ciudadanos", sintetizó como reivindicaciones el alcalde de Villaquejida.

Julio César Fernández, alcalde de Pajares de los Oteros: "La Diputación nos tutela y nos hurta el dinero de los ayuntamientos"

Más crítico se mostró el primer edil de Pajares de los Oteros. El socialista Julio César Fernández cargó contra la Diputación porque les "tutela y hurta el dinero de los ayuntamientos". "En mi pueblo, no ha hecho ni una sola obra en 20 años. Es la peor administración y más dañina para los municipios. No nos resuelve de forma eficaz los problemas. Luego, para la Junta, los municipios pequeños no existimos. Y la administración central es muy distante y Europa, más distante", resumió.

Fernández expuso quye en este reparto los ayuntamientos son los que "solucionan los problemas de los vecinos y muchas veces se anticipan a las necesidades que tienen". "Somos una correa de transmisión de las necesidades y anhelos ante las administraciones superiores. Ahí es donde nos sentimos desasistidos", lamentó el regidor, quien abundó en que "los gestores de las sadministraciones supramunicipales tienen que tener claro que el 80% de las gestiones han pasado por el municipio". "Por acto refñlejo, el ciudadano acude al ayuntamiento", apostilló.

Desde esta posición, el alcalde de Pajares de los Oteros reclamó a estas administraciones superiores que les "atiendan" porque llevan "las cuestiones de los vecinos". Fernández apuntó que "para tener las herramientas se necesitan fiunanciación" y recordó que dan sin financiación "muchos servicios por proximidad, sentimiento y convicción que no marca la ley". "Nos han hurtado la financiación, pero nos han obligado a prestarlos. La financiación de los ayuntamientos, que no pase por otras administraciones", exigió.

En esta línea, el alcalde del PSOE repitió que se "ceentralizan decisiones que competen al ayuntamiento" y apuntó de manera directa hacia "la Diputación". "Cada vez están más encorsetadas las normas para gastar el dinero de los ayuntamientos. Es nuestro dinero, que nos lo están dirigiendo. No se puede aplicar una normativa generalista porque cada municipio tiene una singularidad", describió Fernández, quien fijó como "prioritarios los servicios sociales; la agricultura y ganadería con protección total; y el apoyo ciego al emprendimiento". "Luego ya podemos hablar de las alternativas de ocio", citó.