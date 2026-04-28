Cooperación y trabajo en red para impulsar la gastronomía y el patrimonio

Cooperación, trabajo en red, profesionalización, relevo generacional, gastronomía y patrimonio son las palabras que más se han escuchado en la mesa redonda sonre 'Turismo, patrimonio, fuente de riqueza' con la intervención del alcalde de Val de San Lorenzo, Luis Alfonso Cordero, y el alcalde de Gordoncillo, Urbano Seco.

El Espacio Cultural y Museo de la Industria Harinera de Castilla y León, Mihacale, las bodegas, las rutas, la inversión en musealización, la oferta gastronómica con profesionales y productos de calidad, jornadas culturales y medioambientales y, como nexo de unión de todas ellas "el trabajo en red" que permita poner en valor todo el patrimimonio rural. El acalde Gordoncillo, defendió los frutos directos sobre la economía de la zona la profesonalización y la oferta turística de calidad. "Hay que pensar que solo sse genera economía cuando los proyectos están dirigidos por profesionales de la más alta cualificación". Como ejemplo, mencionó el Mihacale, que recibe la visita de 8.000 personas al año, o la recuperación de las bodegas en los 90. "Nuestras catedrales son las bodegas", dijo para defender los caldos de calidad "que tienen un valor incalculable". También recordó la inversión de 100.000 euros en el tercer proyecto museístico de este sector que se desarrollará hasta el mes de enero de 2027. "La oferta gastronómica tiene que ir de la mano de la oferta patrimonial. Visitar el patrimonio, la naturaleza, las esculturas o cualquier ruta o recorrido tiene que acabar necesariamente en una oferta gastronómica de calidad, que, en estos momentos, se encuentra con la dificultad de que no hay relevo generacional y se convierte en un imposible".

La zona rural necesita empresas y trabajadores profesionales. "Un buen restaurante en la zona rural no tiene ninguna puerta abierta a la oscuridad".

Recordó el éxito de iniciativas privadas, como el museo de máquinas de escribir, una colección recopilada durante más de 40 años por todo el munod, y que se ha convertido en uno de los atractivos turísticos de Gordoncillo.

Aunque necesario, el trabajo en red encuentra sus dificultades. "Durante la pandemia se vio la necesidad de aportar por esta colaboración y coordinación con provincias limítrofes con la colaboración del ILC, pero luego todo se olvidó", aunque sí hay ejemplos a pequeña escala de iniciativas de los grupos de acción local. "Si queremos resultados tenemos que hablar de colectividad". Como las jornadas literarias que se organizan en Gordoncillo que culmina con la entrega del premio Semilla de Oro que este año recae en Juan Carlos Mestre.

Mastines, rutas medioamientales, gastronomía, patrimonio..."En la ciudad no es posible vivir de una forma tan natural".

El patrimonio textil

Dos museos textiles convierten a Val de San Lorenzo en la cuna de la lana. El alcalde, Luis Alfonso Cordero, defiende que los museos están abiertos todo el año, como ocurre con los de la localidad. "El esfuerzo merece la pena", aseguró, para también destacar la inversión necesaria de unos espeacios que se han convertido en un referente en el mundo. "Somos un ayuntamieto modesto, con un presupuesto anual de 450.000 euros". Con la ayuda del ILC, han invertido 250.000 euros en renovar la cubierta del centro de interpretación La Comunal.

El trabajo en red ha llevado al museo a establecer alianzas con la feria anual de la lana que se realiza en Canarias. Pero también más cerca, como con el museo pop de Santa Colomba "con el que formamos un tándem para visitas de un día completo. Los museos pequeños necesitamos el plus de los museos cercamos".

Para atraer visitantes, utilizan todos los medios a su alcance, como las redes sociales. "Hemos reforzado nuestra presencia en las redes sociales y lo hemos notado porque se ha duplicado el número de turistas".

Uno de los proyectos en marcha en la restauración de la torre y el reloj de la ermita de San Antonio, con una subvención del ILC. "Nuestra idea es ponerlo en valor y empezar en un plazo máximo de un año".

El rey de la gastronomía maragata es el cocido maragato. "Tenemos un buen restaurante, La Lechería, que atrae a los turistas a las museos y viceversa. Con la unión del patromonio a la gastronomía todos los negocios de hostelería se ven beneficiados. La dificultad está en que el negocio que cierra no vuelve a abrir".

Otra de las Joyas Maragatas está vinculada a las iglesias. "Hemos firmado un convenio con el Obispado para visitar el patrimonio que hay en Val de San Lorenzo, Lagunas de Somoza y Val de San Román, una ruta que se realiza con un profesional que explica a historia".



