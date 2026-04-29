Santa María del Páramo acogerá del 1 al 3 de mayo la III Mini Cup de baloncesto femenino base

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo será escenario los próximos días 1, 2 y 3 de mayo de la III edición de la Mini Cup, un torneo de referencia destinado a fomentar el baloncesto femenino de formación, que reunirá a más de 150 niñas procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional como el Perfumerías Avenida (Salamana), el Real Canoe (Madrid) o el Ponce (Valladolid).

La presentación del evento ha tenido lugar hoy en el Ayuntamiento de Santa María del Páramo, en un acto institucional celebrado junto a representantes municipales, el organizador BF León y Turydepor, entidad colaboradora de esta edición.

Durante tres jornadas, jugadoras de categorías alevín disfrutarán de una experiencia deportiva y formativa donde primarán valores como el esfuerzo, compañerismo, convivencia y hábitos de vida saludables, convirtiendo el torneo en mucho más que una competición.

La III Mini Cup cuenta además con el respaldo del Ayuntamiento de Santa María del Páramo, cuyo apoyo resulta fundamental para seguir impulsando iniciativas que favorecen el crecimiento del deporte femenino y generan actividad social y económica en la comarca.

Desde la organización se destaca que esta cita supone “una oportunidad para seguir dando visibilidad al talento femenino desde edades tempranas, dinamizando al mismo tiempo Santa María del Páramo durante todo el puente festivo”.

El torneo espera reunir a familiares, acompañantes y aficionados durante todo el fin de semana, consolidándose como una de las citas deportivas destacadas del calendario provincial.