Barbón retoma el «caiga quien caiga» pero esquiva la responsabilidad por Cerredo

Publicado por Agencias Oviedo Creado: Actualizado:

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha insistido este jueves en que, por el momento, no se ha demostrado que existan responsabilidades políticas en su administración «por acción o por omisión» en el accidente de la mina de Cerredo que costó la vida a cinco trabajadores leoneses hace un año, aunque ha admitido que su gobierno no hizo «una valoración correcta» al suprimir el Servicio de Seguridad Minera. Barbón ha hecho estas afirmaciones durante el turno de preguntas al presidente en el pleno de la Junta General del Principado, en el que PP, Vox y Foro han coincidido en plantearle cuestiones relativas a las consecuencias del accidente minero registrado en marzo del pasado año.

Durante el debate, el jefe del Ejecutivo se ha pronunciado por primera vez tras su viaje institucional a México sobre la propuesta de dictamen de la comisión de investigación del siniestro, que señala a cuatro exconsejeros de Industria, para asegurar que si más adelante «surgen nuevos elementos», podría «cambiar de posición» y depurar las responsabilidades que sean necesaria «caiga quien caiga».

«No hay ningún elemento de que esas personas a las que se significa hayan tenido responsabilidad directa en la comisión de cinco homicidios por imprudencia», ha subrayado tras lamentar que la derecha se dedique a hacer política a costa del dolor de las víctimas sin mencionar nunca la responsabilidad de una empresa que realizaba una actividad no autorizada que fue «la causa directa» del siniestro.

Llegar hasta el final

Para Barbón, lo «cómodo» para él sería asumir que a día de hoy existen esas responsabilidades políticas que reclaman todos los partidos salvo el PSOE pero su objetivo sigue siendo «llegar hasta el final» y depurarlas cuando se sepa «la realidad» y ha advertido de que cuando la oposición afirma que de una decisión de su gobierno se derivaron cinco muertos «roza con el derecho penal».

Así, en relación con la supresión en 2019 del Servicio de Seguridad Minera que se recuperará ahora, ha señalado que se hizo a propuesta de la Consejería de Industria dentro de la definición de la estructura del nuevo Gobierno pero no respondió a una valoración «correcta» dado que pensaron que, con el cierre de la minería del carbón no competitiva, bajaría la actividad administrativa y la necesidad de control al no haber ya explotaciones con extracción de mineral.

«No estoy dispuesto a condenar a nadie ni a decir que son responsables de cinco muertos cuando no hay pruebas que demuestren su responsabilidad, si aparecen nuevos datos lo valoraremos», ha subrayado el presidente del Principado.