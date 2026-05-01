El "vándalo" más peludo de Picos de Europa: un oso, responsable de los daños en la pasarela

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La incógnita sobre los recientes destrozos localizados en la pasarela de madera del Parque Nacional de los Picos de Europa ha quedado finalmente resuelta. Tras analizar las marcas y el tipo de deterioro sufrido en la estructura, los responsables del parque han confirmado que el culpable no es otro que un ejemplar de oso pardo. El plantígrado, haciendo gala de su curiosidad y fuerza, decidió "hacer de las suyas" sobre la madera, dejando un rastro evidente de su paso por la zona.

Lo que en un principio despertó preocupación entre los senderistas y gestores del espacio protegido ha terminado convirtiéndose en una anécdota que evidencia la vitalidad de la fauna salvaje en la cordillera. Las autoridades han recordado que este tipo de interacciones son naturales en un entorno donde el hábitat del oso se solapa con las infraestructuras de uso público. Ya se están planificando las labores de reparación para que los visitantes puedan volver a disfrutar del recorrido con total seguridad, siempre respetando el espacio de sus legítimos y peludos propietarios.