Bercianos del Real Camino se la juega a los chinos

Publicado por Acacio Díaz Bercianos Creado: Actualizado:

Bercianos del Real Camino ha acogido la celebración del XL Campeonato Nacional de Chinos, un evento organizado por el Ayuntamiento de la localidad, en el que han participado 42 jugadores. El juego consiste en acertar el número exacto de piedras que los participantes colocan sobre la mesa, en una dinámica en la que la observación y la pericia juegan un papel determinante a la hora de «cantar» el resultado correcto.

El ganador ha obtenido 500 euros, trofeo y una cesta de productos de León; el segundo , 250 euros, trofeo y cesta; y el tercero, 150 euros y cesta.

El evento ha contado con la colaboración de José Antonio Hidalgo, descendiente del inventor del juego, cuya presencia ha aportado un componente simbólico a esta tradición.