UPL denuncia que San Martín de la Cueza no tiene servicio de telefonía desde mediados de abril

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Unión del Pueblo Leonés denunció hoy los “graves problemas de telefonía” que sufre la localidad leonesa de San Martín de la Cueza, tras permanecer incomunicada durante semanas como consecuencia de una avería iniciada en la noche del 16 de abril, cuando una tormenta dejó sin servicio a todo el municipio.

Una situación que “no se trata de un hecho aislado”, sino que los vecinos” llevan años enfrentándose a continuas deficiencias en las comunicaciones”. Así, en lo que va de año se han registrado incidencias los días 23 de enero, 6 de febrero, 31 de marzo y 17 de abril, lo que para UPL “evidencia que la antena que da servicio al pueblo constituye un punto crítico en la red”, ya que además “aunque habitualmente las averías se resolvían en un plazo de dos o tres días, en esta última ocasión la situación se ha prolongado durante semanas sin solución”.

La formación ‘leonesista’ explicó que desde la instalación de dicha antena en los años 90, en sustitución del cableado convencional mediante el sistema TRAC, los problemas “han sido constantes”. “En su momento, más de 30 líneas de telefonía fija se vieron afectadas, provocando la baja progresiva de usuarios ante la deficiente calidad del servicio, pero décadas después esta infraestructura sigue siendo el único medio de comunicación disponible en la localidad, manteniendo un servicio deficiente e inaceptable”, añadieron.

Ante la falta de respuesta por parte de la única operadora que presta servicio en la zona y con la incidencia aún abierta desde el 17 de abril, la Junta Vecinal trasladó formalmente la situación el 22 de abril a la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones y al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, “sin que hasta la fecha se haya adoptado ninguna solución”, lo que para UPL “deja en entredicho las políticas de desarrollo del medio rural, que más que generar atractivo para vivir en la España vaciada, lo que generan son continuas carreras de obstáculos para los pocos valientes que se niegan a dejar sus pueblos e irse a la ciudad”.

“Nos vacían”, lamentó la presidenta de la Junta Vecinal, la procuradora ‘leonesista’ Rosa María Quintanilla, quien también criticó la exclusión de San Martín de la Cueza del Plan ÚNICO de despliegue de la fibra, “pese a la cercanía de infraestructuras ya existentes, como el cableado asociado a un parque de aerogeneradores próximo a la localidad”.

Asimismo, reclamó responsabilidades a las distintas administraciones implicadas, Gobierno central, Junta y ayuntamientos, por la “falta de coordinación y soluciones efectivas”, al tiempo que subrayó “el perjuicio económico que sufren los vecinos, quienes no reciben compensaciones por los periodos sin servicio”, a pesar de que “la falta de telecomunicaciones impide solicitar citas médicas, utilizar servicios de teleasistencia, mantener el contacto con familiares o que los más pequeños puedan desarrollar sus labores académicas con normalidad” e incluso la propia Junta Vecinal “se ve paralizada en la gestión administrativa, especialmente en periodos clave como la tramitación de subvenciones”.

Desde UPL insistieron en la urgencia de una solución definitiva que garantice un servicio de telecomunicaciones “digno y acorde al siglo XXI” y advirtieron que la actual situación “contribuye al abandono y despoblación del medio rural”.