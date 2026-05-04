La concentración de Los Oteros ya se luce en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha inaugurado la exposición fotográfica 'El proyecto de la concentración parcelaria de Los Oteros', una muestra que permanecerá abierta en la Delegación Territorial hasta el 15 de junio. A través de las imágenes de Eloy Bécares y Noemí Rodríguez, la exposición documenta la profunda transformación del paisaje y el ecosistema de la comarca. Como elemento destacado, la exhibición incluye un ejemplar de gallipato, un anfibio endémico que simboliza la riqueza biológica de las lagunas locales y el compromiso con la preservación del entorno natural.

Esta intervención representa la mayor concentración parcelaria de Castilla y León en una demarcación única, abarcando más de 33.500 hectáreas, lo que equivale a un tercio del secano provincial. Con una inversión superior a los 30 millones de euros, financiada íntegramente por la Junta, se han mejorado infraestructuras críticas como caminos y sistemas de desagüe. Este esfuerzo económico y técnico busca no solo ordenar el territorio, sino también reducir costes de producción y asegurar el futuro de la agricultura mediante la modernización de las explotaciones.

En términos operativos, el proyecto ha logrado reducir drásticamente la fragmentación del suelo, pasando de 24.000 parcelas iniciales a unas 5.800 fincas de reemplazo. Esta reorganización ha permitido cuadruplicar la superficie media por parcela, facilitando una gestión mucho más eficiente para los 3.200 propietarios beneficiados. Pese a los retos de la pandemia, el proceso se culminó con agilidad entre 2019 y 2023, destacando por su alto grado de aceptación social.