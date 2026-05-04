Un incendio calcina una nave de pellets en Santovenia de la Valdoncina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencia se desplazaron de urgencia hasta el municipio leonés de Santovenia de la Valdoncina tras recibir el aviso de un incendio declarado en una nave dedicada al almacenamiento y distribución de pellets. La rápida combustión del material de biomasa almacenado provocó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la comarca, lo que generó una lógica preocupación inicial entre los vecinos y trabajadores de las empresas colindantes.

Varias dotaciones de bomberos trabajaron intensamente en el lugar para perimetrar las llamas y evitar que el fuego se propagase a estructuras anexas. Tras varias horas de intervención, el incendio pudo ser controlado, confirmándose que la estructura de la nave ha sufrido daños considerables debido a las altas temperaturas alcanzadas en el interior.

Afortunadamente, y a pesar de la magnitud del incidente, no se han tenido que lamentar daños personales. En el momento en que se desataron las llamas no se encontraba nadie en la zona afectada que pudiera resultar herido, por lo que el balance final se limita a los cuantiosos daños materiales en la maquinaria y el stock de combustible vegetal. Las autoridades ya han iniciado las investigaciones pertinentes para determinar el origen del foco y las causas exactas que desencadenaron el siniestro.