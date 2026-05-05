El Centro de Innovación Social bañezano logra 300.000 euros

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El Ayuntamiento de La Bañeza ha logrado una subvención de 300.000 euros procedente de los Fondos Interreg destinada al desarrollo del Centro de Innovación Social (CIS), en el marco de una estrategia de cooperación transfronteriza orientada a afrontar el reto demográfico en el medio rural.

Esta financiación ha sido conseguida a través de la Concejalía de Desarrollo Económico, liderada por Elena Bailez, responsable también del CIS, culminando así un esfuerzo técnico y administrativo que se ha prolongado durante más de cinco años, según explica el consistorio, que añade que este avance «se enmarca en el impulso general del proyecto, que movilizará en torno a 1,6 millones de euros en la zona de La Raya, consolidando a La Bañeza como uno de los municipios clave en el desarrollo de los Centros de Innovación Social».

Así se ha puesto de manifiesto durante las recientes jornadas técnicas celebradas en Ciudad Rodrigo, donde se ha trabajado en la implementación del programa y se ha confirmado el respaldo europeo.

El proyecto está promovido conjuntamente por los ayuntamientos de Puebla de Sanabria, Ciudad Rodrigo y La Bañeza, dentro de una estrategia común que apuesta por la innovación, la cooperación institucional y la dinamización económica del territorio rural.

Carácter estratégico

Durante el encuentro participaron representantes institucionales de España y Portugal, así como expertos en desarrollo territorial, quienes destacaron el carácter estratégico de una iniciativa que entra ahora en su fase decisiva tras años de planificación.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, subrayó la importancia de la colaboración entre administraciones para hacer posible este proyecto y destacó la implicación de todos los niveles institucionales, así como el respaldo recibido tanto desde la Junta de Castilla y León como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asimismo, el regidor incidió en que el modelo de los Centros de Innovación Social «trasciende el ámbito local, configurándose como una red territorial compuesta por nueve laboratorios — entre ellos el de La Bañeza— que tendrán impacto directo en más de 40 municipios en una primera fase, ampliándose posteriormente a una veintena más».